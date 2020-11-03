Öğretmenler Günü ne zaman sorusu? Öğretmenler Günü yaklaştıkça heyecanı artan hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin gündeminde. 24 Kasım, 1928 yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği"ni kabul etmesi nedeniyle 1981 yılından itibaren her sene Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor. Pek çok ülkede ise 1994’ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor. Öğretmenler Günü şiirlerle, özel etkinliklerle okullarda kutlanıyor. İşte bu sene Öğretmenler Günü'nün kutlanılacağı gün...
ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN? 2020
Türkiye'de 24 Kasım'da kutlanan Öğretmenler Günü bu sene Salı gününe denk geliyor. Öğretmenler Günü özellikle okullarda çeşitli etkinliklerle kutlanıyor fakat bu sene koronavirüs salgını sebebiyle tedbirler ile kutlama yapılabilecek. Etkinliklerin hangi gün yapılacağına okul yönetimleri karar veriyor.
ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRLERİ
BİRİCİK ÖĞRETMENİM
Öpmek istiyorum hep o şefkatli elleri.
Yerimde sayıyordum alıp geçtin ileri.
Bana hep sen öğrettin o güzel bilgileri.
Benim bilgi kaynağım, sevgili öğretmenim.
Hep okulda geçirsem günleri, geceleri,
Daha erken öğrensem harfleri, heceleri.
Sende saklı bulunan o güzel bilgileri,
Ben de almak isterim biricik öğretmenim.
İstemez oldum artık vefasız geceleri.
Hep sınıfımda olsam, okusam heceleri.
Atamın önerdiği olmam istenen yeri,
Bana sen hazırladın biricik öğretmenim.
Hakkı ÇEBİ
ANA GİBİ, BABA GİBİ
Öğretmenim bilir misin
Seni nasıl sevdiğimi?
Sorsan bana nerde yerin
Gösteririm ben kalbimi
Ana değil, ana gibi;
Baba değil, baba gibi
Öğretmenim ben de sevgin
Can içinde bir can gibi…
Hüseyin DÜZBASAN
TÜRK ÖĞRETMENİME
Bazen ölüler yurdu korur,bazı da sağlar;
Göz nuru karışmazsa şahadet kanı ağlar,
Yoksulluğun ufkunda erirken bile mağrur,
Sensin o hazin nûr,O derin Nûr,O büyük nûr,
Hoşnutsun ,eğilmiş okuyorsun ,yazıyorsun;
Ey terli alın,ey Güneşin öptüğü insan.
Şöhret aramaz,şân aramaz,nâm aramazsın;
Cemiyetin omzunda da yokmuş kadar azsın;
İlmin sesi haykırmaz:İlim şarlatan olmaz.
Sessiz de seven yoksa vatanlar vatan olmaz.
Sen yurdunu,haykırmayarak gizli seversin,
Kalmışsa eğer,ömrümü Tanrı’m sana versin
MİTHAT CEMAL KUNTAY
SEVGİLİ ÖĞRETMENİM
Geçen yıl bilmiyordum.
Ne okuma ne yazma.
Sönmez ışıklar tutan,
Siz oldunuz yoluma.
Bir yıl içinde bana,
Çok bilgiler verdiniz.
Anne sevgisi gibi
içimdedir sevginiz.
Vefa ÇAĞAN
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