        Haberler Gündem Güncel Öğretmenler gününde feci kaza: Gülşen öğretmen hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Gülşen öğretmen, Öğretmenler Günü’nde kazada hayatını kaybetti

        Mersin'in Silifke ilçesinde motosikletin çarptığı öğretmen Gülşen Tınas, (56) Öğretmenler Günü'nde hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 23:17 Güncelleme: 24.11.2025 - 23:17
        Öğretmenler gününde feci kaza: Gülşen öğretmen hayatını kaybetti
        Kaza, ilçeye bağlı Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Gazipaşa İlkokulu'nda öğretmen olduğu öğrenilen Gülşen Tınas, yolun karşısına geçmeye çalışırken, M.K.Ç.’nin kullandığı motosiklet çarptı.

        Kazanın şiddetiyle Tınas öğretmen metrelerce savrulurken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Gülşen Tınas ve motosiklet sürücüsü ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Gülşen öğretmen, doktorların tüm müdahalesine rağmen ‘Öğretmenler Günü’nde yaşamını yitirdi.

        Motosiklet sürücüsünün tedavisi devam ederken, Tınas'ın cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

        Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

        *Haberin görseli AA'ya aittir.

