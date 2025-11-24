Öğretmenler gününde feci kaza: Gülşen öğretmen hayatını kaybetti

Kaza, ilçeye bağlı Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Gazipaşa İlkokulu'nda öğretmen olduğu öğrenilen Gülşen Tınas, yolun karşısına geçmeye çalışırken, M.K.Ç.’nin kullandığı motosiklet çarptı.

Kazanın şiddetiyle Tınas öğretmen metrelerce savrulurken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Gülşen Tınas ve motosiklet sürücüsü ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Gülşen öğretmen, doktorların tüm müdahalesine rağmen ‘Öğretmenler Günü’nde yaşamını yitirdi.

Motosiklet sürücüsünün tedavisi devam ederken, Tınas'ın cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

*Haberin görseli AA'ya aittir.