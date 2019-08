Caner Aktan'ın özel haberine göre olay Kocaeli'nin Derince ilçesinde 4 Ekim 2018 tarihinde meydana geldi. Derince Turgut Reis İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Mehmet Ali İşler'in (7) üzerine, bahçede oyun oynadığı sırada okulun 200 kilogram ağırlığındaki sürgülü bahçe kapısı devrildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuk, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Acı olayla ilgili Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı kapıyı yapan müteahhit firma yetkililerine soruşturma açtı, ancak o gün okulda görevli olan müdür ve nöbetçi öğretmen için soruşturma izni çıkmadı.

İDARE MAHKEMESİ SORUŞTURMA İZNİ VERDİ

Baba Selahattin İşler, soruşturma izni verilmesi için konuyu Kocaeli Bölge İdare Mahkemesi'ne taşıdı. Kocaeli Bölge İdare Mahkemesi o gün okulda görevli olan müdür ve nöbetçi öğretmen için soruşturma yapılması yönünde karar verdi. Bilirkişi raporuna göre kusurlu bulunan ve olayın yaşandığı gün okulda nöbetçi öğretmen olarak görev yapan T.A. ve okul müdürü U.E. hakkında iddianame hazırlandı.

"MİLLİ EĞİTİM MÜHENDİSİ KONTROL ETTİ"

Mehmet Ali İşler'in hayatını kaybetmesiyle ilgili yargılananların sayısı 9'a yükseldi. Geçtiğimiz gün yapılan duruşmada kapıyı yapan firma sahibi H.E. ve ustabaşı M.Y. katıldı. Duruşmada savunma yapan firma sahibi H.E., "Biz çeşitli kurumların bina tadilat işlerini yapmak için ihaleye gireriz. Derince Turgut Reis İlkokulu kapı yapım işi için de ihaleye girip kazandık. Ustabaşı M.Y.'ye kapı yapılacağını söyledim. Daha sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğündeki kontrol mühendisi kapıyı kontrol etti. Kabul kurulunda bu haliyle kabul edildi. Biz gerekli tadilatları projeye ve prosedürlere uyarak yaptık. Bu nedenle bir kusurumuz bulunmamaktadır" dedi.

"400-500 OKUL KAPISI YAPTIM"

Duruşmada savunmaya yapan bir diğer isim ustabaşı M.Y. ise kapının yapım sürecinde maliyetin düşük tutulmasıyla ilgili herhangi bir talimat almadığını ifade etti. ustabaşı M.Y., "Ben Kocaeli genelinde 400-500 kapı yapmış bir ustayım. H.E.'nin firmasında da 15-20 kapı yaptım. Kapı yapım sürecinde firma sahibi H.E., ‘devletten gitmesin gerekirse benden gitsin ama yine de kapı sağlam olsun' şeklinde bana uyarıda bulunmuştur" dedi.

"ADALET BİR AN ÖNCE TECELLİ ETSİN"

Habertürk'e konuşan baba Selahattin İşler "Oğlumuz hayatını kaybedeli 10 ay oldu. Hiç kimse aramadı sormadı. İl Milli Eğitim gelip sormadı. Bir vurdum duymazlık var. Öğretmenler açığa alınmamıştı. Biz tepki gösterdikten sonra başka okullara gönderildiler. Burada kişiye göre mi muamele mi yapılıyor. Ben adalete güveniyorum. Adalet bir an önce tecelli etsin" dedi.