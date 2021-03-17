"GERÇEKTE DE AJAN OLSA BEN HEMEN KANARDIM"

'Teşkilat'ta rol alan Eyüboğlu, "Ters köşe oldu biraz ama zorlanmadım. Güzel gidiyor" ifadelerini kullandı.

Engin, muhabirlerin, "Ezgi Hanım dizide ajan rolünde. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Gerçek hayatta ajan olsa ben hemen kanardım. Zaten rolünü çok güzel oynuyor. Hayranlıkla izliyorum" yanıtını verdi.