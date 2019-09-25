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Oğuzhan Koç: Harbiye heyecanı hala devam ediyor

Pop müziğin sevilen seslerinden Oğuzhan Koç, kariyerinin ilk Harbiye konserini iki hafta önce gerçekleştirmişti. Koç, Harbiye Açıkhava'da verdiği konserin etkisini hala üzerinden atmadığı söyledi

Oğuzhan Koç

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; şarkıcı, önceki gün Nişantaşı'ndaki bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Bir kafede kahvaltı yapan Oğuzhan Koç, Harbiye konseriyle ilgili, "Harbiye heyecanı hala devam ediyor. Çok keyifli bir konserdi. Harbiye konserinde bu kadar sevildiğimi, bu kadar dostumun olduğunu, bu kadar dinleyeceğim olduğunu bilmek çok güzel. Yılbaşına kadar konserlerim var. Harbiye konserinden sonra gaza geldim. Harbiye'den aldığım gazla Anadolu'nun da nabzını ölçelim. Ekim ayında çok güzel bir turne olacak" dedi.

 

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