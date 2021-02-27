İHANET İDDİALARI



Özdemir, 2017’de Oğuzhan Koç'un programına katılmıştı. Ünlü oyuncu, Oğuzhan Koç’u 4 Eylül 2019’da verdiği konsere de yalnız bırakmamıştı. Konsere o dönem Koç'un sevgilisi Yağmur Tanrısevsin de katılmıştı. Konserden 3 ay sonra ikili ayrılık kararı aldı.



Yağmur Tanrısevsin ile Ekim 2019'da ayrılan Koç'un, bir ay sonra Emirgan'da Demet Özdemir ile görüntülenmesi ihanet iddialarını da beraberinde getirdi.



Aynı mekandan çıkan ikiliden Demet Özdemir, kısa bir süre sonra yolda taksiden inip, Koç'un aracına binmişti.



İkili, beraber şarkıcının Beykoz'daki evine giriş yapmıştı.