Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, konser alanını hınca hınç dolduran hayranlarıyla şarkı aralarında sohbet eden başarılı şarkıcı,söylediği şarkıların yanı sıra yaptığı esprileriyle de hayranlarını gülme krizine sokarak keyifli anlar yaşattı.

Yaklaşık bir saat sahne alan Oğuzhan Koç, 'Küsme Aşka', 'Vermem Seni Ellere Vermem','Bulutlara Esir Olduk','Ben Hala Rüyada' gibi sevilen şarkıları söyledi.

Avrupa turnesinden ayağının tozuyla dönerek sahneye çıkan Oğuzhan Koç, adeta zamanla yarışırken, uçaktan iner inmez konsere zamanında yetişmek için deniz taksiyle konser alanına geldi.