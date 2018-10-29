Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor'u 4-1 mağlup etti. Ligin 7. haftasında Kayserispor'u 2-0 yendikten sonraki maçlarında Atiker Konyaspor ile 2-2 berabere kalıp, Göztepe'ye 2-0 mağlup olarak 5 puan yitiren siyah-beyazlı ekip, 2 haftanın ardından 3 puan aldı. Genk'e 4-2 mağlup olunan maçta tribünlerin tepkisini alan Oğuzhan Özyakup, bu mücadelede de protesto edildi.

Taraftarlar, maçın 65. dakikasında yerini Gary Medel'e bırakan ve yedek kulübesine gelen Oğuzhan'ı yuhaladı.

Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı taraftarlara, sonradan oyuna dahil olan Güven Yalçın üçlü çektirdi.

Siyah-beyazlılar, her maç olduğu gibi teknik direktör Şenol Güneş lehine tezahüratta bulundu. Güneş, taraftarların isteği üzerine ikinci üçlüyü çektiren isim oldu.

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