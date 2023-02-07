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OHAL nedir, OHAL ilan ilan edilen iller hangileri? İşte OHAL kuralları

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7,4 büyüklüğündeki iki depremin ardından, depremin etkilediği 10 ilde 3 ay süresince OHAL ilan edildi. Peki, OHAL nedir, OHAL hangi illerde ilan edildi? İşte merak edilen sorunun cevabı...

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  • OHAL nedir, OHAL ilan ilan edilen iller hangileri? İşte OHAL kuralları

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahrmanmaraş'ta mydana gelen depremlerin ardından depremden etkilenen bölgelerde 3 ay OHAL ilan edildiğini duyurdu.

    İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması:

    Yaşadığımız deprem afetinin ve etkilerinin vahameti, fevkalade tedbirler almamızı zorunla hale getirmektedir. Depremin yaşandığı 10 ilimizi, genel hayata etkili afet bölgesi olarak ilan ediyoruz.

     

    Arama-kurtarma faaliyetlerinin ve sonrasındaki çalışmaların süratle yürütülebilmesini temin için, Anayasa’nın 119’uncu maddesinin bize verdiği yetkiye dayanarak Olağanüstü Hal ilan etme kararı aldık. Deprem yaşanan 10 ilimizi kapsayacak ve üç ay sürecek bu kararla ilgili Cumhurbaşkanlığı ve Meclis süreçlerini hızla tamamlayacağız.
  • OHAL nedir, OHAL ilan ilan edilen iller hangileri? İşte OHAL kuralları

    OHAL NEDİR?

    Anayasa uyarınca olağanüstü hal, MGK'nın tavsiye kararı ve Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu kararıyla ilan edilir. 1983 Anayasası'nda hangi şartlarda olağanüstü hal ilan edileceği yer alıyor. Buna göre, "Tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım, Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddi belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet olayları sebebiyle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması" gibi durumlarda, olağanüstü hal ilan edilebiliyor.
  • OHAL nedir, OHAL ilan ilan edilen iller hangileri? İşte OHAL kuralları

    HANGİ İLLERDE İLAN EDİLDİ?

    OHAL, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya illerinde 3 ay boyunca

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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