Finlandiya'da OHAL ilan edildi! 0:00 / 0:00

Reuters

Finlandiya hükümeti, son günlerde koronavirüs vakalarının artması sebebiyle ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

Finlandiya sınırlarını kapatmasına rağmen mutasyon virüsle vaka sayısının artmasıyla birlikte OHAL kararı aldığını duyurdu. Böylelikle, hükümet okulların kapatılması ve ülke içerisinde seyahat yasağı getirebilecek.

Restoran ve işletmelerin de kapatılmasının gündemde olduğu belirtildi.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin düzenlediği basın toplantısında, "Hükümet hepimizin insanlarla daha az temasta olmamız gerektiğini düşünüyor. Herkes bahar ve yaz aylarında salgının gidişatının nasıl olacağından sorumlu" ifadelerini kullandı.

Avrupa ülkeleri arasında salgından en az etkilenen ülkelerden olan Finlandiya'da bugüne kadar 58 bin 64 vaka tespit edildi. Ülkede 742 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.