Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

Ohio'da kimyasal felaket hakkında ABD'nin 'Çernobil'i yorumu

ABD'nin Ohio eyaletinde zehirli kimyasal taşıyan trenin 3 Şubat’ta raydan çıkmasıyla çevre felaketine neden olan kazayı, bölge halkı "Doğu Filistin kasabasının Çernobil"i olarak nitelendiriyor.

Ohio'da kimyasal felaket hakkında ABD'nin 'Çernobil'i yorumu
AA

Kimyasal felaketin sonuçlarından endişe duyan Doğu Filistin kasabası sakinleri, BBC'ye konuştu.

Kasaba esnafından John ve Lisa Hamner, çevre felaketinin hayatlarını "mahvettiğini" ileri sürdü.

Duygularını ifade ederken göz yaşlarına hakim olamayan John, kimyasal felakete yol açan kazayı "Doğu Filistin kasabasının Çernobil"i olarak nitelendirdi.

John, "Şu anda olmak istemediğim bir yerdeyim. Böyle yapamayız, taşınacağız." dedi.

Kasabadaki kimyasal felaketin asıl etkilerinin ve yaralarının psikolojik olduğuna işaret eden John, "Uykularım kaçıyor. İki kez doktora gittim ve kaygı bozukluğu hapı alıyorum. Bu, benim geçim kaynağımı kaybetmemden 10 kat daha kötü." ifadesini kullandı.

Lisa ise 20 yılını geçirdikleri kasabayla, 10 çalışanı ve işletmeleriyle ilgili endişelerinden ötürü kendisini uyku tutmadığını dile getirdi.

Bazı müşterilerinin kendileriyle iş yapmayı bıraktığını aktaran Lisa, bazı kişilerin ise Doğu Filistin kasabasını terk etmeyi düşündüğünü belirtti.

Lisa, "Burada yaşayan insanlar için endişeliyim. Çok fazla şey var. Uyuyabilen birini bilmiyorum. İşin, sağlığın, arkadaşlarının sağlığı..." değerlendirmesinde bulundu.

Kimyasal kaza kasabanın tarihi için önemli bir kırılma noktası

Diğer bölge sakinleri de BBC'ye, söz konusu kazanın kasabanın tarihi için önemli bir kırılma noktası olduğunu vurgulayarak, 3 Şubat olayının "büyük bir felaket" olarak hatırlanacağını söyledi.

Bölge halkından kafe işletmecisi Ben Ratner de "Bu, kasaba için Pearl Harbor'dur ya da 11 Eylül'dür. Bunlardan biri halkın sürekli konuştuğu şeyler." dedi.

Ratner, stres ve travmanın ilginç şekilde kendisinde değişik duygulara yol açtığını kaydetti.

Kasabadaki dostlarının sürekli paniklediğini ve tetikte olduğunu belirten Ratner, "Bu olayın uzun süreli duygusal ve psikolojik etkilerine bakmamız gerekiyor. İnsanlar, tren sesi duyunca, çocukları dışarı çıkınca ya da köpekler yanlışlıkla dışarda kirlenmiş su içerse diye endişeleniyor. Bu çok ciddi. Bu, nesiller boyu devam edebilir. Bu kimyasal gaz ya da büyük bir buluttan daha büyük bir şey." diye konuştu.

Federal ve yerel yetkililer, bölge halkına "kaynatılmış su tüketmeleri" tavsiyesinde bulunuyor.

EPA kirliliği kontrol altına almaya çalışıyor

ABD Çevre Koruma Ajansının (EPA) yöneticisi Michael Regan, dün, bölgeye yaptığı ziyarette yerel yetkililerle bir araya gelerek kazaya dair bilgi aldı.

Regan, bölge sakinlerine yönelik "Sizi görüyor, duyuyor ve endişelerinizi anlıyoruz." dedi.

EPA Ohio birimi ve eyalet yetkilileri ise kimyasal sızıntıdan kaynaklanan kirliliği kontrol altına almak için su yollarına petrol tutma engelleri konulduğunu, kirlenmiş toprak ve suyun havalandırma yöntemi ile temizlenmeye çalışıldığını belirtti.

Ohio'da 'kimyasal felaket' tartışmaları

ABD'nin Ohio eyaletinin Doğu Filistin kasabası yakınlarındaki demir yolunda 3 Şubat'ta meydana gelen çevre felaketinde, kimyasal madde taşıyan 150 vagonlu trenin 50 vagonunun raydan çıkmasının ardından patlamalar olmuştu. Patlamalar sonrası çevreye yüksek miktarda zehirli kimyasalın yayılmasıyla bölge sakinlerinin tahliyesine karar verilmişti.

Hadisenin ardından bölge sakinlerinde baş ağrısı, göz yanması, öksürük, halsizlik gibi şikayetlerin yanı sıra hayvanlarda ölümlere rastlanıldığı haberleri medyada yer almıştı. New York Post gazetesi de trenin taşıdığı zehirli kimyasalların miktarının, açıklananın çok üzerinde olduğunu yazmıştı.

Ohio Valisi Mike DeWine'in olaya ilişkin basın açıklamasını takip eden muhabirin polis tarafından gözaltına alınması, "kimyasal felaket" tartışmalarını daha da alevlendirmişti.

Beyaz Saray’dan dün yapılan açıklamada, federal kurum EPA’nın bölgede eyalet yetkilileriyle çalışmalar yürüttüğü, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin kazayı yakından takip ettiği, yerel idarecilerle ihtiyaçları gidermek için temasta olduğu aktarılmıştı.

Kazanın meydana geldiği yaklaşık 4 bin 700 nüfuslu Doğu Filistin kasabası halkı ise dün yaptıkları genel bir toplantıda, yetkililerin açıklamalarına yönelik güvensizliği dile getirmiş, bölgede etkisini sürdüren duman bulutu, kalıcı hale gelen koku ve içme suyunun güvenliği gibi birçok konuda endişelerini ortaya koyarak yetkililere şeffaflık çağrısı yapmıştı.

Kasaba sakinleri, yapılan resmi açıklamaların kendilerini tatmin etmediğini belirterek, başta Ulaştırma Bakanlığı ve tren şirketi Norfolk Southern olmak üzere yetkilileri sert bir dille eleştirmişti.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Türkiye depremlerle sarsıldı, gündem inşaatların yapımı: Peki dünyada durum ne? Dünya ülkelerinde deprem önlemleri! - Son dakika deprem haberleri
DÜNYA Türkiye inşaat yapımını konuşurken dünyada durum ne?
Neden bir depremi herkes aynı şekilde hissetmez?
DÜNYA Neden herkes depremi hissetmez?
Endonezya'da 6,1 büyüklüğünde deprem
DÜNYA Endonezya'da 6,1 büyüklüğünde deprem
DSÖ depremlerden etkilenen Suriye'nin kuzeybatısındaki yardım eksikliğinden endişeli
DÜNYA DSÖ depremlerden etkilenen Suriye için endişeli
Taliban doğum kontrol yöntemlerini yasakladı
DÜNYA Taliban doğum kontrol yöntemlerini yasakladı
Kayıp antik kent depreme karşı kırlangıç sistemi kullanıyordu
DÜNYA Antik kent depreme karşı böyle önlem alıyordu
Almanya'daki uyarı grevi yaklaşık 300 bin yolcuyu etkiledi
DÜNYA Almanya'daki grev yaklaşık 300 bin yolcuyu etkiledi
Papa'dan depremlerde hayatını kaybedenler için mesaj
DÜNYA "Dualarım asil Türk halkıyla birlikte"
Dünya'da meydana gelen en derin deprem bilimi cevapsız bıraktı
DÜNYA Yaşanan en derin deprem bilimi şaşırttı
Brezilya'da Kurtarıcı İsa heykeline Türkiye ve Suriye bayrakları yansıtıldı
DÜNYA Kurtarıcı İsa heykeline Türk bayrağı yansıtıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.