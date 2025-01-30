Okan Buruk: Bu maçlar için varız!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’ndeki sekizinci hafta mücadelesinde Ajax’a konuk olacak. Hollanda’nın köklü kulübüyle yapılacak mücadele öncesi Okan Buruk öğrencileriyle bir araya geldi.

Son haftalarda hem savunmada hem hücumdaki sorunları hatırlatan Buruk her şeyi geride bırakmalarını istedi. Galatasaray’ın her zaman Avrupa’da başarı kovalayan bir kulüp olduğunun altını çizdi.

İlk 8 hedeflerinin ilk günkü gibi devam ettiğini vurgulayan Buruk “Buraya daha büyük başarılar için geldiniz. Aylardır bunun için çalışıyoruz. Bizi buraya siz getirdiniz. Buradan başarıyla çıkaracak olan da sizlersiniz. Bu maçlar için varız” ifadelerini kullandı. REKLAM Galatasaray, Ajax karşısında sahaya 4 futbolcusundan yoksun çıkacak.