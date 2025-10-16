Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Okan Buruk, eski eşi Nihan Akkuş ile el ele - Magazin haberleri

        Okan Buruk, eski eşi Nihan Akkuş ile el ele

        Okan Buruk, 2024'te boşandığı Nihan Akkuş ile Etiler'deki bir mekândan el ele çıkarken görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2025 - 08:35 Güncelleme: 16.10.2025 - 08:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eski eşler el ele
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Habertürk Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, eski eşi Nihan Akkuş ile Etiler'deki bir mekânda yemek yedi. Gece boyunca samimi oldukları gözlenen eski eşler, keyifli halleriyle dikkat çekti.

        Mekândan el ele ayrılan Okan Buruk ile Nihan Akkuş, basın mensuplarının soruları karşısında sessiz kalmayı tercih edip araçlarına doğru ilerledi. Eski eşlerin, keyifli hallerin akıllara "Barıştılar mı?" sorusunu getirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Okan Buruk
        #nihan akkuş
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kanser hastası yatalak eşine kurşun yağdırdı!
        Kanser hastası yatalak eşine kurşun yağdırdı!
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        Sağanak yağmur ve sis uyarısı
        Sağanak yağmur ve sis uyarısı
        Kimlere malûl aylığı bağlanır?
        Kimlere malûl aylığı bağlanır?
        Trump'tan Nobel'e gönderme
        Trump'tan Nobel'e gönderme
        Küçük yaşta yabancı dil öğrenimine dikkat!
        Küçük yaşta yabancı dil öğrenimine dikkat!
        Arda Güler'den çarpıcı açıklamalar!
        Arda Güler'den çarpıcı açıklamalar!
        Merve'ye korkunç saldırı! Yaşam savaşı veriyor!
        Merve'ye korkunç saldırı! Yaşam savaşı veriyor!
        Ersin Tatar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Ersin Tatar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Fazla ilaç veren hemşireye müebbet hapis talebi
        Fazla ilaç veren hemşireye müebbet hapis talebi
        Emlak vergisinde rayiç bedele sınır
        Emlak vergisinde rayiç bedele sınır
        Dünyada kiralık sosyal konut nasıl uygulanıyor?
        Dünyada kiralık sosyal konut nasıl uygulanıyor?
        "Büşra'yı evde ölü buldum" demişti... Gerçek öyle çıkmadı!
        "Büşra'yı evde ölü buldum" demişti... Gerçek öyle çıkmadı!
        Sağlık astsubayı emekli meslektaşını öldürdü!
        Sağlık astsubayı emekli meslektaşını öldürdü!
        Velayeti 4 kez değişti, son talep reddedildi! Hakim: Anne-baba savaşıyor!
        Velayeti 4 kez değişti, son talep reddedildi! Hakim: Anne-baba savaşıyor!
        Icardi fedakarlığa hazır!
        Icardi fedakarlığa hazır!
        Thunberg İsrail'de yaşadıklarını anlattı
        Thunberg İsrail'de yaşadıklarını anlattı
        Saran'dan Tedesco, Devin Özek, Duran açıklaması!
        Saran'dan Tedesco, Devin Özek, Duran açıklaması!