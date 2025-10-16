Okan Buruk, eski eşi Nihan Akkuş ile el ele
Okan Buruk, 2024'te boşandığı Nihan Akkuş ile Etiler'deki bir mekândan el ele çıkarken görüntülendi
Habertürk Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, eski eşi Nihan Akkuş ile Etiler'deki bir mekânda yemek yedi. Gece boyunca samimi oldukları gözlenen eski eşler, keyifli halleriyle dikkat çekti.
Mekândan el ele ayrılan Okan Buruk ile Nihan Akkuş, basın mensuplarının soruları karşısında sessiz kalmayı tercih edip araçlarına doğru ilerledi. Eski eşlerin, keyifli hallerin akıllara "Barıştılar mı?" sorusunu getirdi.