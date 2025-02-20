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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk: Maça çok agresif başlamalıyız - Futbol Haberleri

        Okan Buruk: Maça çok agresif başlamalıyız

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda AZ Alkmaar ile oynayacakları maç öncesi konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2025 - 20:19 Güncelleme: 20.02.2025 - 20:19
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        "Maça çok agresif başlamalıyız"
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        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk,AZ Alkmaar ile oynayacakları maç öncesind açıklamalarda bulundu.

        İşte Buruk'un açıklamaları:

        "Karın 15-20 dakika içinde duracağı haberini aldık. Oyuna çok agresif başlamamız gerekiyor. İlk 45 dakika çok önemli. Oyuncularıma büyük iş düşüyor. Rakip takıma hangi stadyumda oynadıklarını göstermemiz gerekiyor. Atacağımız 1 gol bizim için çok önemli. İnanıyoruz oyuncularımızla birlikte. İnşallah maç şansı yanımızda olur. Onların motive olacağı çok şey var. Rakip takımın oyun içi davranışları, maç sonu açıklamaları bizim oyuncularımız için motivasyon kaynağı. Tecrübeli oyuncularımız var. Eksiklerimiz var. Avrupa listesi bizim için çok zor oldu. Bu turda da eksik olduğumuz bir gerçek. Maça başlamak, devam etmek... 3-0'ı yakalamak bizim için öncelik. Rakibe pozisyon vermememiz gerekiyor. Burada oynadığımız Avrupa maçlarında en az 3'er gol attık. AZ Alkmaar iyi bir takım. Kendi isteğimizi ortaya koymamız gerekiyor. PSV'nin, Feyenoord'un ve Hollanda takımlarının performansını gördük Şampiyonlar Ligi'nde."

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