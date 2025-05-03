Okan Buruk: Mayıs ayı geldi, şampiyonluğu az kaldı

Galatasaray, Süper Lig’in 34’üncü haftasında sahasında konuk ettiği Sivasspor’u 4-1 yendi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk değerlendirmelerde bulundu. Şampiyonluk yolunda az bir yolları kaldığını aktaran Okan Buruk, “Mayıs ayı geldi. Galatasaray taraftarın heyecanı iki kat arttı. Bugün bunu maçın başından itibaren oyuna yansıttık. Bugün bizi izlemeye gelen herkese teşekkür etmek istiyorum. Yoğun bir ilgi vardı. Bir derbi maçın bilet talebi gibiydi. Oyuncuların isteği, konsantrasyonu, rakibi önemsedik ve özellikle ilk yarıda Galatasaray’ın oyununu ortaya koyduk. Oyunu hep önde oynadık. Rakibimize şans vermedik, önemli şanlar yakaladık. Bizim için önemli bir galibiyet. Oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Şampiyonluk yolunda az bir yolumuz kaldı. Emin adımlarla devam etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.