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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk: Mental ve fiziksel olarak hazırız! - Futbol Haberleri

        Okan Buruk: Mental ve fiziksel olarak hazırız!

        Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'yle karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2025 - 20:24 Güncelleme: 02.04.2025 - 20:24
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        "Mental ve fiziksel olarak hazırız!"
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        Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, dev derbi öncesi açıklamalarda bulundu.

        "TAM KADROYA YAKINIZ"

        Tek maç. Bu maçı düşünürken bir yandan ilk 11'leri yaparken devamını da düşünüyoruz maçın, maç sadece 90 dakika sürmeyebilir. Uzayabilir, penaltılar, hepsi bir ihtimal. İki takım da 90 dakikayı kazanmak isteyecek. Hedefimiz bu. Mental ve fiziksel olarak hazırız. Uzun süre sonra tam kadroya yakınız. Sadece Jelert'in ufak bir ağrısı var. Yusuf'u yabancı kuralından dolayı alamadık.

        "BÜTÜN OYUNCULARIM OYNAMAK İSTİYOR"

        İlk 11'i seçerken başlayacak ve devam edecek oyuncular var. Tek forvet başlıyoruz. Oyun devamını düşünerek Morata'yı başlatmadık. Kupa maçlarında Günay hep oynadı. Kaan uzun zamandır oynamamıştı, oyun kurmada önemli bir oyuncu, bu maç onu düşündük. Bütün oyuncularım oynamak istiyor, hepsi hazır. Maç içinde her şey inşallah her şey istediğimiz gibi olur. Hakemin maçın içinde olmadığı, özellikle sakatlıkların olmadığı, sakatlıkları önleyecek düdüklerin olduğu bir maç gerekiyor. Bunu da takip edeceğiz.

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