Okan Buruk'tan Hakim Ziyech açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta kapanış maçında Trabzonspor'u ağırlayacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, mücadele öncesi konuştu.

İşte deneyimli çalıştırıcının o sözleri:

Önemli bir maç, Trabzonspor'un durumu ne olursa olsun köklü ve değerli bir camia. İyi bir kadroya sahipler. İki takımın da eksikleri var, onlarda da önemli eksikler var. Biz eksiklerimizi sakatlıktan dönüp, bir antrenman yapan isimleri kadroya aldık. Davinson Sanchez 20 dakika çalıştı. Victor Osimhen, Ismael Jakobs 90 dakika oynayıp risk almayacağız. Bir idmana çıktılar. Yusuf Demir döndü ve %100 hazır. 12 yabancı olduğu için Hakim Ziyech'i kadroya almadık. Yusuf geleceğe dönük önemli oyuncu.