"ICARDI SORUNSUZ BİR OYUNCU"

"Mauro Icardi dün geldi ve bize katkı verecek. İyi bir karakter. Herkesle arası çok iyi. Sorunsuz bir oyuncu. Dışarıdan farklı düşünülüyor ama öyle değil. Geçen hafta ağrısı vardı ve zor bir hafta geçirdi. Son 3 gün izin vardı, o da ülkesine gitti ve döndü. İyi çalışıyor, bir sonraki maçta, hazır şekilde sahada göreceğiz."