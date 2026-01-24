Habertürk
        Okan Buruk'tan Lang ve transfer açıklaması

        Okan Buruk'tan Lang ve transfer açıklaması

        Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Fatih Karagümrük'le karşılaşacakları maç öncesi yaptığı açıklamada, "Noa Lang kendini kanıtlamış bir oyuncu, geçen yaz Napoli'ye önemli bir transfer yaptı" dedi. Buruk, transfer döneminin zorlu geçtiğini de sözlerine ekledi.

        Giriş: 24.01.2026 - 19:47 Güncelleme: 24.01.2026 - 19:47
        Okan Buruk'tan Lang ve transfer açıklaması!
        Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fatih Karagümrük'le deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, açıklamalarda bulundu.

        NOA LANG AÇIKLAMASI

        Noa Lang transferi ve transferler için konuşan sarı-kırmızılı teknik direktör, "Noa Lang, kendini kanıtlamış bir oyuncu. Sağ, sol ve forvet arkasında oynayabiliyor. Geçen yaz Napoli'ye önemli bir transfer yaptı. Elimizde çok iyi oyuncular var ama sakatlık riskleri de var. Bunu Kasım ayında yaşadık. Böyle önemli oyuncu katmak kadroya sevindirici. Takımla tanıştı, buraya adapte olması kolay İstanbul geçmişi var, oğlumla aynı okula gitmişler. Galatasaray'a önemli katkı sağlayacak." dedi.

        TRANSFER DÖNEMİ

        Okan Buruk, "Transfer dönemi zor geçti. Bir yandan yarışıyorsunuz, bir yandan transfer beklentisi var. Konsantrasyonu bazen sadece oyun üstünden kurmak zor oluyor. Bundan sonra daha iyi olacak." diye konuştu.

        Fatih Karagümrük'e dikkat etmeleri gerektiğini söyleyen Okan Buruk, "Rakibimizin yeni bir hocası var. Cesurlar. Maça iyi konsantre olmamız gerek. Önde tehlikeli oyuncuları var. Kendi oyununu oynamaya çalışan bir takım. Rakibimizi önemsiyoruz. Şampiyonluk yolunda her maç final, bütün maçlarımızı kazanmak istiyoruz." sözlerini sarf etti.

        ŞAMPİYONLAR LİGİ

        Okan Buruk, "Şampiyonlar Lig'inde devam etme şansımızın %99'lara gelmesi önemliydi. Bundan sonra daha geniş bir kadroyla gem ligde hem Avrupa'da hem de Türkiye Kupası'nda yarışacak bir kadro bizi daha mutlu edecek tabii ki." diye konuştu.

