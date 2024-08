Okan Buruk'tan Muslera ve sakatlık açıklaması

Okan Buruk'un açıklamalarından satır başları şöyle:

"Muslera antrenmana çıktı. Takımla da deneyeceğiz. Oynayabilecek durumda olduğunu düşünüyoruz."

"Sakin olmamız, sabırlı olmamız gerekiyor. Maç başladı hemen iki gol atmamıza gerek yok, tabii ki olursa hayır demem. Baskı ve stres yapmadan maçı kazanıp üst tura çıkmak istiyoruz. Taraftarlarımızdan da bunu isteyeceğim."

"İyi durumdayız. Motiveyiz. Kazanmak için çok fazla motivasyonumuz var. Geçen sene bunu başarmıştık, doğru şekilde temsil etmiştik Türk futbolunu. Hem benim, hem oyuncularımın motivasyonu yüksek. Bahanemiz yok..."

"İlk maçı oynadık. Rövanş sahamızda. Daha avantajlı bir skorla buraya gelmek isterdik. Galatasaray'ın hedefi her maçı kazanmak. Yarın da elimizden geleni yapacağız. Yarın skor önemli. Biz her takıma karşı kazanmak için oynadık. Yarın aynı kafayla ve aynı yapıyla oynayacağız. Yarınki maçta önce sabra ihtiyacımız var, hem bizim hem taraftarımızın. Tutkumuz, konsantrasyonumuz çok yüksek. Oyuncularımız, taraftarımız ve benim için Şampiyonlar Ligi'nde olmak çok önemli. Bunun zevkini aldık. Oynadığımız futbolla bunu net bir şekilde gösterdik. Amacımız kazanmak ve Şampiyonlar Ligi'ne girmek. Önemli bir kadromuz var. Oyuncularıma güveniyorum."

"Huzur içinde çalışmaya ihtiyacımız var. Bu ülkede bunun olması zor, normal. Yarınki maçın hakemi Norveçli'ye sormak lazım, orada şartlar nasıl. Sonuçta Türkiye'deyiz. Her şeyi çok yüksekte yaşıyoruz. Başarıyı da başarısızlığı da abartıyoruz."

"Davinson'un çalışmaları sürüyor ama takım çalışmalarına katılmadı. Son çalışmasına bakacağız ama maça başlayacak durumda değil. Onun yanında çok önemli kadromuz var. Son antrenmanda kimle oynayacağımıza karar vereceğiz. Abdülkerim'in cezası var. Diğer oyuncularla ilgili kararı vereceğiz. Muslera ise oynayabilecek durumda."

Kaan Ayhan'ın açıklamaları şöyle:

"Playoff ikinci maçında Şampiyonlar Ligi'ni garantileyip hem futbolumuzla hem skorumuzla taraftarımızı mutlu edip Şampiyonlar Ligi atmosferini bu sene de yaşamak, yaşatmak istiyoruz. Elimizden geldiği kadar güzel oynarız ve hak ettiğimiz yerde, Şampiyonlar Ligi'nde yer alırız."

"Maçın uzamasına aktif bir şekilde hazırlanmadık. İnşallah en az 2 farklı skorla kazanırız. Asıl hedefimiz bu. İnşallah uzatmayız."

"Normal maça hazırlanıyor gibi hazırlanıyorum. Maçın önemi büyük. Lig maçlarında daha çok sağ bek oynarken bile her an pozisyon değişikliği olabiliyor. Her maça aynı şekilde hazırlanıyorum. Bu maçta 90 dakika belki daha farklı bir yerde oynayacağım ama tanımadığım bir pozisyon değil."

"Son maçtan bu yana birkaç gün geçti. Dışarıdan o maçı takip etmek zordu. Takım arkadaşlarıma yardım etmek istedim ama kırmızı kart cezası nedeniyle yanlarında olamadım. Takımıma daha çok yardım etmek istiyorum. Kendime koyduğum özel hedefle birlikte turu geçeriz umarım."