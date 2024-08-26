Okan Buruk'tan Muslera ve sakatlık açıklaması

Okan Buruk'un açıklamalarından satır başları şöyle:

"Muslera antrenmana çıktı. Takımla da deneyeceğiz. Oynayabilecek durumda olduğunu düşünüyoruz."

"Sakin olmamız, sabırlı olmamız gerekiyor. Maç başladı hemen iki gol atmamıza gerek yok, tabii ki olursa hayır demem. Baskı ve stres yapmadan maçı kazanıp üst tura çıkmak istiyoruz. Taraftarlarımızdan da bunu isteyeceğim."

"İyi durumdayız. Motiveyiz. Kazanmak için çok fazla motivasyonumuz var. Geçen sene bunu başarmıştık, doğru şekilde temsil etmiştik Türk futbolunu. Hem benim, hem oyuncularımın motivasyonu yüksek. Bahanemiz yok..."

"İlk maçı oynadık. Rövanş sahamızda. Daha avantajlı bir skorla buraya gelmek isterdik. Galatasaray'ın hedefi her maçı kazanmak. Yarın da elimizden geleni yapacağız. Yarın skor önemli. Biz her takıma karşı kazanmak için oynadık. Yarın aynı kafayla ve aynı yapıyla oynayacağız. Yarınki maçta önce sabra ihtiyacımız var, hem bizim hem taraftarımızın. Tutkumuz, konsantrasyonumuz çok yüksek. Oyuncularımız, taraftarımız ve benim için Şampiyonlar Ligi'nde olmak çok önemli. Bunun zevkini aldık. Oynadığımız futbolla bunu net bir şekilde gösterdik. Amacımız kazanmak ve Şampiyonlar Ligi'ne girmek. Önemli bir kadromuz var. Oyuncularıma güveniyorum." REKLAM "Kaliteli kadronun sakin kalıp, kendine güvenip, oyunu doğru şekilde yönettiğimizde Şampiyonlar Ligi'nde olacağız diye düşünüyorum. İlk maçta özellikle savunma anlamında iyi işler yapmamıştık. Bu sefer takım savunmasını daha iyi yapmalıyız. Yeteneklerimizi ortaya koyduğumuzda sonuç gelecektir. Son 2 senede yarattığımız atmosferi, taraftarımızla yapıp Şampiyonlar Ligi'ne katılım kutlaması için sabırsızlanıyorum."

"Çok önemli oyuncularımız var. Bazen tekli, bazen ikili oynayacağız forvette. Ana bir oyunumuz var, bugüne kadar oynadığımız dominant bir oyun. Oyuncular değişse de aynı mantaliteyle oynamaya çalışıyoruz. Takımımızın oyunu belli, istediklerimiz belli, bu zamana kadar oynadığımız belli. Bunu yapmak için zaman zaman değişik 11'ler kuracağız. Aynı oyun stratejisi ve benzer diziliş üstünden gitmeye çalışacağız." "Geçen sürede herkesin bizimle olduğunu net bir şekilde hissetmedik. Herkesin oyunculara, teknik heyete, yönetime herkesin şu anda dışarıda gösteremediğimizi görüyoruz... Çok büyük bir yüzde yanımızda oldu önemli olan da bu."

"Az çok iki senedir beraberiz. Galatasaray takımı ne Bayern'e ne Manchester United'e ne de başka takımlara karşı oyun stratejisinden, oyun üstünlüğünden ödün vermedi. Oyun üstünlüğünün yine bizde olduğu... Oyun üstünlüğü demek savunmayı doğru yapmak, savunma yapmak anlamına gelmiyor; herkesin görevlerini yapması. Rakibin oynadığı oyunun yüzde 50'si uzun top üzerine. Buraları doğru oynamamız gerekiyor. Bu zamana kadarki oyundan hiçbir şekilde ödün vermeyeceğiz." REKLAM "Huzur içinde çalışmaya ihtiyacımız var. Bu ülkede bunun olması zor, normal. Yarınki maçın hakemi Norveçli'ye sormak lazım, orada şartlar nasıl. Sonuçta Türkiye'deyiz. Her şeyi çok yüksekte yaşıyoruz. Başarıyı da başarısızlığı da abartıyoruz." "Transfer dönemi için dalgalanmalar olur, gitti geldi, gidecek gelecek diye. Bizim yaşamadığımız, hissetmediğimiz, takım içerisinde görmediğimiz şeylerin yüzde 90'ı uydurma olarak ortaya çıkarılıyor. Bunun üzerinden Galatasaray takımının, camiasının karıştırılmak istendiğini biliyoruz. Bilinçli veya bilinçsiz, organize veya değil. Galatasaray takımı rahat bırakılsın. Biz camia olarak bir malzemeyiz sonuçta, yanlış anlaşılmasın. En başta eleştiriye saygı duyuyoruz. Şampiyon olunca övgü varsa eleştiri de bu işin içinde. Hatalar yapıyoruz, önemli olan hatalardan ders almamız. Çok fazla uydurma haber de düşüyor. Sosyal medya kuyu, ne atarsan farklı çıkıyor. Herkes bir şeyler yapıyor. Bazen içinizden bazen rakiplerden yapılıyor, bilemiyorsunuz. Aslolan buraya girdikten sonra çok çalışıyoruz, çok inanıyoruz, çok emek veriyoruz. Bu kolay bir şey değil. Şampiyon oluyorsunuz, Kaan gibi milli oyuncular 15 gün sonra yeniden başlıyor. Yaşadığımız şampiyonluğun keyfini süremeden yine yarışa giriyorsunuz. Burada zaman zaman adaptasyonda, ritimde sorun olabilir. Tatil yapıldı yapılmadı bunlar sorun olabilir ama Galatasaray çok iyi çalışıyor, futbolcular bu formayı seviyor. Bu ülkeyi seviyoruz. Bu ülke için yarın Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyoruz. Biraz rahat bırakılmak istiyoruz."