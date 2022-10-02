Okan Buruk'tan yabancı sınırı tepkisi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 0-0 sona eren Adana Demirspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Gol yollarında beceriksiz kaldıklarını belirten Buruk, hücum oyuncularını eleştirdi.
Genç teknik adam, "Rakip ceza sahasında 40 kez topla buluştuk ama kaliteli işler yapamadık. Sonlandırma sorunumuz var. Finalde Galatasaray kalitesinin altında kaldık." dedi.
"STADIN ZEMİNİ İNANILMAZ KÖTÜYDÜ"
Yaptığı oyuncu değişiklerinden de bahseden Okan Buruk, "Rakip 10 kişi kaldıktan sonra değişikliklerimiz oldu. Çıkarttığımız oyuncular kötü değildi ama Seferovic'i almak istedik. Fredrik Midtsjö iyiydi ama usta ayak Sergio'yu duran top ve şut için düşündük. Maçın sonu istediğimiz gibi olmadı. Ama iyi oyun oynadık. Stadın zemini inanılmaz kötüydü." ifadesini kullandı.
Yabancı kuralını da eleştiren sarı-kırmızılıların hocası sözlerini şöyle noktaladı:
"HAMLE YAPARKEN ZORLANIYORSUNUZ"
"Ligdeki tüm takımların sorunu, Türk oyuncu değiştirme! Hamle yaparken zorlanıyorsunuz.
“ICARDI'NİN İYİ GEÇMEYEN BİR HAFTASI VARDI”
Mauro Icardi’nin son durumu hakkında da konuşan Okan Buruk, “Maçtan önce de Icardi ile ilgili konuşmuştuk. Maçtan öncede arka adalesiyle ilgili sorun olmuştu. Son idmanda da ona bir baktık ama geçen haftası çok genel olarak iyi geçmedi. Sadece saha içi değil, özel hayatında da iyi geçmeyen bir haftası vardı. Bir de ağrısı devam edince kadroya almadık. Önümüzdeki maçta bizimle birlikte olacaktır” dedi.
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