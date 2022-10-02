Okan Buruk'tan yabancı sınırı tepkisi

Yaptığı oyuncu değişiklerinden de bahseden Okan Buruk, "Rakip 10 kişi kaldıktan sonra değişikliklerimiz oldu. Çıkarttığımız oyuncular kötü değildi ama Seferovic'i almak istedik. Fredrik Midtsjö iyiydi ama usta ayak Sergio'yu duran top ve şut için düşündük. Maçın sonu istediğimiz gibi olmadı. Ama iyi oyun oynadık. Stadın zemini inanılmaz kötüydü." ifadesini kullandı.

“ICARDI'NİN İYİ GEÇMEYEN BİR HAFTASI VARDI”

Mauro Icardi’nin son durumu hakkında da konuşan Okan Buruk, “Maçtan önce de Icardi ile ilgili konuşmuştuk. Maçtan öncede arka adalesiyle ilgili sorun olmuştu. Son idmanda da ona bir baktık ama geçen haftası çok genel olarak iyi geçmedi. Sadece saha içi değil, özel hayatında da iyi geçmeyen bir haftası vardı. Bir de ağrısı devam edince kadroya almadık. Önümüzdeki maçta bizimle birlikte olacaktır” dedi.