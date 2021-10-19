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Okan Kurt'un 'alıkoyulduğu' iddiasında yeni görüntüler ortaya çıktı

Demet Akalın’ın hayat arkadaşı Okan Kurt, geçtiğimiz günlerde Beykoz’da anlaşmazlık yaşadığı kişiyle kavga etmişti. Demet Akalın ise sosyal medyada yayınladığı videoda Okan Kurt’un dükkanda alıkoyulduğunu iddia etmişti. Yaşanan arbede kameralara anbean yansıdı

Okan Kurt'un 'alıkoyulduğu' iddiasında yeni görüntüler ortaya çıktı - Magazin haberleri
Kavga görüntüleri ortaya çıktı
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İHA

Şarkıcı Demet Akalın'ın eski eşi Okan Kurt, Beykoz'da tartıştığı kişiyle kavgasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Okan Kurt’un oturduğu yerden kalkıp tartıştığı kişiye saldırdığı ve ardından arbede yaşandığı görülüyor.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, Beykoz’da kiracısı olduğu restoranı işleten Okan Kurt ile anlaşmazlık yaşadığı kişi arasında tartışma çıkmış, Demet Akalın da sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı videoda Okan Kurt’un dükkanda alıkoyulduğu iddiasında bulunmuştu. Basına yansıyan olay gündemde yer etmişti.

"BURAYI DÜĞÜN İÇİN KULLANAMAZSIN"

Olayın ayrıntıları ortaya çıktı. Okan Kurt’un Beykoz’da bir restoranın kiracısı olduğu, kiraya veren kişinin Kurt’a “Burayı düğün merasimi için kullanamazsın, sözleşmede bu madde yok” demesi üzerine tartışma çıktığı öğrenildi.

OKAN KURT TARTIŞTIĞI KİŞİ YERE YATIRIYOR

Dükkanda yaşanan tartışma ve ardından yaşanan arbede kameraya anbean yansıdı. Görüntülerde Okan Kurt’un bir masada oturup yemek yediği, ardından masaya iki kişinin daha gelip oturduğu görülüyor. Kurt ile masaya oturan kişi arasında tartışma çıkıyor. Tartışma esnasında sinirlerine hakim olamayan Okan Kurt oturduğu yerden kalkıp tartıştığı kişinin üzerine yürüyor.

İlk olarak Okan Kurt’un karşısındaki kişiye saldırmasıyla arbede çıkıyor ve Kurt, tartıştığı kişiyi yere yatırıyor.

"ALIKOYMA YOK"

Kurt dün yaptığı açıklamada, "Alıkoyma yok, ufak bir arbede yaşandı. Beni tehdit eden kişi Cumhurbaşkanı’nın berberiymiş. Cumhurbaşkanı’mıza boynumuz kıldan ince... Bugüne kadar sustuysak, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın hatırına sustuk ama bu tehditler hoş değil. Bizi buradan çıkaracaklarmış. 'Siz buradan gideceksiniz' diyor. Kız kardeşimin üzerine yürümüşler. Babamın arabasını parçalamışlar. Araba burada, bakın ne hale getirmişler. Aynalarını kırmışlar. Ben şimdi karakola ifade vermeye gidiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Yaşanan olayın ardından polis soruşturma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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