Öksürük şikayeti olanlar dikkat! İşte evde öksürüğe iyi gelen yöntemler!

Kış aylarında soğuk havaların etkisi ile ya da mevsim geçişleri esnasında, yaz aylarında ise klimalar nedeniyle birçok hastalık meydana gelebilmektedir. Grip, soğuk algınlığı, vücutta oluşan enfeksiyonların en belirgin semptomları arasında balgamlı ve kuru öksürük yer alır. Sizler için öksürüğe karşı evde uygulayabileceğiniz yöntemleri derledik.

ACE inhibtörleri (yüksek tansiyon ve konjestif kalp yetmezliği tedavisinde,- kullanılan bir ilaç türü),

Sinüzit, alerjik rinit veya orta kulak iltihabı gibi KBB branşını ilgilendiren durumlar,

KURU ÖKSÜRÜK NEDEN OLUR?

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KURU ÖKSÜRÜK NASIL GEÇER?

Kuru öksürük için evde yapılabilecekler şu şekilde sıralanabilir;

*Günde 2 ya da 3 kere ıhlamur tüketilebilir. Ihlamur, boğazın yumuşamasını sağlar. İçerisine bal ve limon da ekleyebilirsiniz.

*Ayva yaprağından demlenen çayı içmek kuru öksürüğün neden olduğu tahrişi azaltmada yardımcı olur.

*Ekinezya çayı kuru öksürüğü geçirmede önemli rol oynar. Ekinezya bağışıklığı kuvvetlendirerek soğuk algınlığı, nezle, grip gibi hastalıklara yakalanmanızı önler.

*Ihlamur ve ayva yaprağı çayı ayrı ayrı tüketilebildiği gibi kuru öksürük için birlikte de tüketilebilir. Bu karışım ile boğazdaki iltihabın kısa sürede iyileşmesi sağlanır.

*Zencefil ve karabiber ile birlikte hazırlanan ballı karışım kuru öksürüğe iyi gelir.

*Toz karabiber ile balkarıştırılarak hazırlanan karışım kuru öksürüğü kesmesinin yanında boğazdaki bakterileri öldürür.

*Antioksidan açısından zengin olan yeşil çayı da kuru öksürüğü kesmek için kullanabilirsiniz.