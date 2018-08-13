Oktay Kaynarca'dan Deniz Çakır paylaşımı

"Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinden özel yaşamı gerekçe gösterilerek çıkarılan Deniz Çakır'a rol arkadaşı Oktay Kaynarca, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden destek verdi. Kaynarca, “Sevgili Deniz; harika bir arkadaş, harika bir partner, harika bir oyuncu olarak kalacaksın hep benim için... ‘Şimdilik’ yollarımız ayrılsa bile mutlaka tekrar buluşacağımız umuduyla... Yolun açık şansın çoook olsun…” ifadelerini kullandı