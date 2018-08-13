"Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinden özel yaşamı gerekçe gösterilerek çıkarılan Deniz Çakır'a rol arkadaşı Oktay Kaynarca, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden destek verdi. Kaynarca, “Sevgili Deniz; harika bir arkadaş, harika bir partner, harika bir oyuncu olarak kalacaksın hep benim için... ‘Şimdilik’ yollarımız ayrılsa bile mutlaka tekrar buluşacağımız umuduyla... Yolun açık şansın çoook olsun…” ifadelerini kullandı
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosundan sürpriz bir şekilde çıkarılan Deniz Çakır, sosyal medyasından bir açıklama yayınlarken rol arkadaşı ve bir dönem sevgilisi olan Oktay Kaynarca da Çakır'a veda etti.
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Oyuncu Deniz Çakır, ilk açıklamasında, “Bu maceranın sonuna geldik. Emeğime saygı duyan, bu macerada yol arkadaşım olan herkese bin minnet… Ben duruşumdan taviz vermeden ve omurgalı bir birey olmanın erdemiyle yoluma devam edeceğim” dedi.
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Çakır'ın vedasına Oktay Kaynarca da kayıtsız kalmadı. Oktay Kaynarca da partnerinin ayrılmasının ardından Deniz Çakır'la ilgili bir veda mesajı paylaştı. İşte o paylaşım:
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“Sevgili Deniz; harika bir arkadaş, harika bir partner, harika bir oyuncu olarak kalacaksın hep benim için... ‘Şimdilik’ yollarımız ayrılsa bile mutlaka tekrar buluşacağımız umuduyla... Yolun açık şansın çoook olsun…”
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