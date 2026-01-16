Habertürk
        Haberler Magazin Oktay Kaynarca ile Emel Müftüoğlu'nun uyuşturucu testi negatif çıktı

        Oktay Kaynarca ile Emel Müftüoğlu'nun uyuşturucu testi negatif çıktı

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakılan Oktay Kaynarca ile Emel Müftüoğlu'nun Adli Tıp Kurumu'ndaki testleri negatif çıktı

        Giriş: 16.01.2026 - 19:01 Güncelleme: 16.01.2026 - 19:50
        Uyuşturucu testleri negatif çıktı
        Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; İstanbul’daki uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu’nda saç, kan ve idrar örneği alınan 3 şüphelinin uyuşturucu testi pozitif çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, kan, saç ve idrar örnekleri alınan 6 şüpheliyle ilgili Adli Tıp Kurumu tarafından rapor hazırlandı.

        Rapora göre, Burak Fahri Yön, Ayşe Tarım ve Şule Naz Öztürk’ün uyuşturucu test sonuçlarının pozitif olduğu belirlendi. Neda Şahin, Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun sonuçlarının ise negatif çıktığı bildirildi.

        Yaşanan gelişmenin ardından Oktay Kaynarca, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Hakkındaki suçlamaların Adli Tıp raporuyla temize çıktığını vurgulayan Kaynarca, şu ifadeleri kullandı; "Hayatım boyunca bana büyüklerimden miras kaldığı şekilde, onlardan öğrendiğim düsturla yaşamaya çalıştım. Haysiyet, şeref, onur, vicdan, merhamet; hayat yolculuğumun değişmez kavramları oldu. Son dönemde herkesin tanık olduğu bu sevimsiz suçlama, bu raporla temize çıktı ve söz verip 'Merak etmeyin, alnım açık, başım dik' sözümü de ispat etmiş oldum.

        'Her şerden bir hayır çıkar' sözünün ispatı ise ilk günden itibaren, koşulsuz şartsız, yakınlarımın dışında yurt içinden ve yurt dışından milyonlarca destek gelmesiydi. Bu benim için çok onur verici, hayatımın geri kalanı için çok büyük bir motivasyon oldu. Hayatım boyunca "insan biriktirmiş" olmanın ödülünü bir kez daha almış oldum. Bana bu gururu yaşatan siz milyonlarca vicdanlı insana sahip olmak, benim için ödüllerin en büyüğüdür. Her birinize tek tek teşekkür etmeyi borç bilirim; hakkınızı helal edin. Kimsenin şüphesi olmasın ki devletin yapmış olduğu uyuşturucu operasyonuna olan desteğim ise sonuna kadar devam edecektir."

