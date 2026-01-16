Oktay Kaynarca ile Emel Müftüoğlu'nun uyuşturucu testi negatif çıktı

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; İstanbul’daki uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu’nda saç, kan ve idrar örneği alınan 3 şüphelinin uyuşturucu testi pozitif çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, kan, saç ve idrar örnekleri alınan 6 şüpheliyle ilgili Adli Tıp Kurumu tarafından rapor hazırlandı.

Rapora göre, Burak Fahri Yön, Ayşe Tarım ve Şule Naz Öztürk’ün uyuşturucu test sonuçlarının pozitif olduğu belirlendi. Neda Şahin, Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun sonuçlarının ise negatif çıktığı bildirildi.

Yaşanan gelişmenin ardından Oktay Kaynarca, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Hakkındaki suçlamaların Adli Tıp raporuyla temize çıktığını vurgulayan Kaynarca, şu ifadeleri kullandı; "Hayatım boyunca bana büyüklerimden miras kaldığı şekilde, onlardan öğrendiğim düsturla yaşamaya çalıştım. Haysiyet, şeref, onur, vicdan, merhamet; hayat yolculuğumun değişmez kavramları oldu. Son dönemde herkesin tanık olduğu bu sevimsiz suçlama, bu raporla temize çıktı ve söz verip 'Merak etmeyin, alnım açık, başım dik' sözümü de ispat etmiş oldum.