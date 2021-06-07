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Okul bahçesinde kadın cinayeti! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Ortahisar ilçesinde Bülent T., bir süredir tehdit ettiği öne sürülen eski kız arkadaşı Medin Seyis'i sokakta kovalamaya başladı. Genç kadın kaçarak bir okulun bahçesine sığındı.

Ama peşini bırakmayan Bülent T., kadını göğsünden bıçakladı. Kanlar içerisinde kalan Medine Seyis olay yerine çağrılan ambulansla Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KORUMA KARARI SÜRESİNİ UZATMAMIŞ

Enis Yıldırım'ın haberine göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan zanlıyı her yerde arıyor. Bu arada iki kez koruma kararı aldıran bir çocuk annesi Medine Seyis'in, mayıs ayında biten koruma kararının ardından artık rahatsız edilmediğini belirterek koruma kararını uzatmadığı öğrenildi.