İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine gelen zam, okul servis ücretlerini gündeme getirdi. Servis ücretlerinde bin 665 lira olan 0-1 kilometre mesafe arası tarifeye yüzde 16 zam geldi. UKOME toplantısında alınan zam kararı, servis ücretlerinde mesafeye bağlı olarak değişkenlik gösterecek. Peki, "2024 Temmuz kısa ve uzun mesafe İstanbul okul servis ücreti ne kadar oldu?" İşte detaylar...