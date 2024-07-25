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        Haberler Bilgi Gündem Taksi fiyatlarına zam geldi! 2024 Temmuz sarı taksi açılış ücreti ve indi bindi fiyatı ne kadar oldu?

        Taksi fiyatlarına zam geldi! 2024 Temmuz sarı taksi açılış ücreti ve indi bindi fiyatı ne kadar oldu?

        Ankara'da toplu taşımaya yapılan yüzde 40 zamdan sonra, İstanbul'a da zam geldi ve toplu taşımaya yüzde 13 zam geldi. Bunun yanı sıra taksi fiyatları da değişti. İşte, 2024 Temmuz sarı taksi açılış ücreti ve indi bindi fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.07.2024 - 15:43 Güncelleme: 25.07.2024 - 15:43
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Temmuz Ayı Toplantısı'nda toplu taşımaya yüzde 13 zam yapıldı. Yapılan zamla beraber, taksi fiyatları da değişti. İşte, 2024 Temmuz taksi açılış ücreti ve indi bindi fiyatları...

        2

        TAKSİ AÇILIŞ ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

        Taksilerde taksimetre açılış ücreti yüzde 22,19 zamla 24,55 liradan 30 liraya, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 17,61 liradan 20 liraya, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 195,63 liradan 235 liraya yükseldi.

        3

        TAKSİ İNDİ BİNDİ ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

        İstanbul'da yapılan toplu taşıma zammı sonrası sarı taksi indi-bindi ücreti ise 90 liradan 100 liraya çıktı.

        İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 13 zam!
        İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 13 zam!
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