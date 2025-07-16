Okul servisleri ve toplu taşımada yeni dönem! Araçlarda kamera ve acil durum butonu zorunlu mu?

OKUL SERVİSLERİ VE TOPLU TAŞIMADA YENİ DÖNEM

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, okul servislerine takılacak kamera sistemi, görüntü kayıt cihazı, acil durum butonu ve takip cihazlarına ilişkin teknik kriterlerin yeniden düzenlendiği belirtilerek, "Yeni düzenleme ile; cihaz-araç eşleşmesiyle İçişleri Bakanlığı tarafından konum takibi kolaylaşıyor. Uygulamaya okul servisleriyle başlanacak, akabinde cihazlar tüm toplu taşıma araçlarına takılacak" denildi.

Konu hakkında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan şu açıklama yapıldı:

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, "Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik"te İçişleri Bakanlığının öngördüğü ihtiyaçlara yönelik yapılan değişiklikle, araçlara takılacak kamera sistemi, görüntü kayıt cihazı, acil durum butonu ve takip cihazlarına ilişkin teknik kriterler yeniden düzenlendi.

Uygulamaya dair ayrıntılar, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından yürürlüğe konulan "Seri Montaj Belgelendirme Yönergesi" ile belirlendi. Düzenlemeyle, 112 Acil Çağrı Merkezine entegre çalışabilen cihaz setlerini sağlayan firmalara "Montaja Uygun Cihaz Belgesi" verilecek. Bu firmalar, TSE'nin internet sitesi üzerinden duyurulacak.

Söz konusu cihazların montaj işlemleri, 14 Temmuz itibarıyla, okul servis aracı tadilatı yapan, "Seri Tadilat Tip Onay Belgesi"ne sahip tüm firmalar tarafından gerçekleştirilebilecek. Ayrıca, Türkiye'de 7 bölgede en az 10 servis noktasına ulaşılması kaydıyla yeni firmaların seri montaj yetkisi almasının yolu açılacak.