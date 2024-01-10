Heyelan nedeniyle 2 okulun yakınındaki yolun bir bölümü çöktü
Karabük'te korku dolu anlar yaşandı. Kentte 2 okulun yakınındaki yolda heyelan meydana geldi. Yolun bir kısmı çökerken şans eseri bir facia yaşanmadı
Karabük'te 2 okulun yakınında heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle okullara 30 metre mesafedeki yolun bir kısmı çöktü, derin yarık oluştu.
DHA'nın haberine göre Karabük Mahallesi'ndeki Şehit Alican Öztürk İmam Hatip Ortaokulu ve Bahçelievler İlkokulu'na 30 metre mesafede, dünkü sağanak sonrası bugün sabah saatlerinde heyelan meydana geldi.
Heyelan nedeniyle yolun bir kısmı çöktü, derin yarık oluştu. Ekipler heyelan olan bölgede çalışma başlattı.