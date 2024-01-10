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        Haberler Gündem Güncel Karabük'te korku dolu anlar: Okul yakınındaki yol heyelanda çöktü! - Haberler

        Heyelan nedeniyle 2 okulun yakınındaki yolun bir bölümü çöktü

        Karabük'te korku dolu anlar yaşandı. Kentte 2 okulun yakınındaki yolda heyelan meydana geldi. Yolun bir kısmı çökerken şans eseri bir facia yaşanmadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 16:23 Güncelleme: 10.01.2024 - 16:54
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        Karabük'te 2 okulun yakınında heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle okullara 30 metre mesafedeki yolun bir kısmı çöktü, derin yarık oluştu.

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        DHA'nın haberine göre Karabük Mahallesi'ndeki Şehit Alican Öztürk İmam Hatip Ortaokulu ve Bahçelievler İlkokulu'na 30 metre mesafede, dünkü sağanak sonrası bugün sabah saatlerinde heyelan meydana geldi.

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        Heyelan nedeniyle yolun bir kısmı çöktü, derin yarık oluştu. Ekipler heyelan olan bölgede çalışma başlattı.

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        #haberler
        #Karabük
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