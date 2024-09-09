OKULA TELEFON GETİRMEK YASAK MI?

Milli Eğitim Bakanlığı, 21 Ağustos 2023 tarihinde yayınladığı bir genelge ile okula cep telefonu götürmenin yasak olduğunu ifade etti. Hatta genelgede sadece telefonun değil, 'cep telefonu ve dersi aksatacak bu tür cihazlar'ın da yasak olduğu vurgulandı. Genelgede şu madde yer alıyor;