Okulda izdiham: 23 yaralı

Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki Gazi Ahmet Muhtar Paşa Ortaokulu'nda son ders ziliyle birlikte yaşanan yoğunluk izdihama neden oldu. Alınan bilgilere göre; bir öğrencinin merdivenlerde dengesini kaybedip düşmesiyle birlikte arkasından gelen birkaç öğrenci daha yere düştü ve kısa zaman içinde izdiham yaşandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. İzdihamda yaralanan 23 öğrenci tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Yaralı öğrencilerden Y.E.Ç izdiham anı anlatırken, "Bahçede tören bitti. Çantalarımızı almak için sınıflara tekrar gittik. Merdivenlerden inerken arkadaşlar birbirini iterken ben bir anda en altta kaldım. Nefesim kesildi ve bayıldım. Ama şimdi iyiyim" dedi. Erzurum Şehri Hastanesi ve Üniversite Araştırma Hastanesi'nde ayakta tedavileri devam eden yaralı öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

