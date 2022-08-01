Milyonlarca öğrencinin yaz tatili devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 yılı eğitim ve öğretim takvimini duyurdu. Her yıl Eylül ayında başlayan eğitim yılının başlangıç günü merak konusu oldu. Peki, 2022 - 2023 eğitim yılı başlangıç, ara tatil, 15 tatil, yaz tatili tarihi ne zaman, hangi gün? İşte 2022 - 2023 MEB takvimi ile okulların açılacağı tarih...