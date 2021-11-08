Üniversiteler kapacak mı? Sorusu çığ gibi büyüyor. Üniversitelerin açılmasının ardından vaka sayılarındaki artış beraberinde okullarda salgın riskini yükseltti.

2021 OKULLAR KAPANACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada; "Okullardaki yüz yüze eğitim kesinlikle devam edecektir." dedi

BAKAN ÖZER NE DEMİŞTİ?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer canlı yayında açıkladı. Özer, '' Tüm dünyadaki gelişmelere bakınca, okulların açık tutulmasını ana hedef koyuyorlar. Okullar sadece öğrenme ortamları değil. Öğrencilerin akran eğitimi, spor etkinlikleri gibi bir sürü becerenin geliştiği yerler. Okulların kapalı kalması eğitimde fırsat eşitliğinin karşısında bir şey. Mevcut kuralları uygulayarak okulları açık tutabiliriz. Okulları kapalı tutma lüksümüz yok. Çünkü salgında eğitim telafi edilemez bir noktaya gidiyordu. Sistem kendini kapatana kadar okullar açık olacak. Şu an tüm sınıfları kapalı olan bir okulumuz yok.'' dedi.