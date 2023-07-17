1 Şurada Paylaş!









1 aydan fazla bir süredir yaz tatilinin tadını çıkarmaya devam eden öğrenciler, yeni eğitim-öğretim yılına dair araştırmalarına da başlamış durumda. LGS ve YKS sınavlarının da gerçekleştirilmesiyle birlikte gözler artık Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'in 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı takvimine çevrilmişti. İşte, söz konusu duruma dair bilinmesi gerekenler...