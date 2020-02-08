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Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlayacak? Ara tatiller ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni tatil düzenlemesinde "Okullar ne zaman kapanacak?" Merak edilen sorunun yanıtı belli oldu. Milyonlarca öğrenci 2019 yılından itibaren ara tatil uygulaması ile tatile başladılar. İkinci dönemde ilk ara tatil ne zaman? Yaz tatili ne zaman başlayacak? İşte soruların yanıtı...

okullar ne zaman kapanacak

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, 16 günlük sömestr tatilinin ardından okullara başladı. Okulların açılmasının ardından şimdi de ikinci ara tatil için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, Nisan ara tatili ne zaman? Okullar ne zaman yaz tatil oluyor 2020? MEB 2019 - 2020 resmi takvimi...

NİSAN ARA TATİLİ NE ZAMAN?

15 tatilin tamamlanmasıyla birlikte öğrenciler 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatile çıkacak. İkinci dönem ise 13 Nisan 2020'de başlamış olacak.

OKULLAR NE ZAMAN YAZ TATİLİ OLUYOR 2020?

Yeni eğitim ve öğretim yılı birinci dönemi 17 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek.  13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

 

MEB 2019 - 2020 TAKVİMİ

• 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019’da başladı.

• 18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapıldı.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

• 25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam etti.

• Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında oldu.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

• İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.

• 06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

• 13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

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