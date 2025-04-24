Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı eğitim öğretim takvimine göre bu yıl da okullar Haziran ayı içerisinde kapanacak. Peki Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor, karneler ne zaman dağıtılacak?