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Okullarda ilk ara tatil ne zaman? Ara tatil kaç gün olacak? MEB 2019 - 2020 takvimi

Okullarda ilk ara tatil için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2019 - 2020 çalışma takviminde ilk ara tatil tarihini duyurdu. Milyonlarca öğrenci ara tatil ile derslere kısa bir ara verecek. Peki Okullarda İlk ara tatil ne zaman? İşte kasım ara tatil tarihi...

İlk ara tatil

Okullarda ilk ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? soruları milyonlarca ilk ve ortaöğretim öğrencileri tarafından araştırılıyor. Öğrenciler ara tatil ile birlikte kısa bir süre tatil yapacak ve eğitime ara verilecek. İşte Okulların kapanacağı tarih ve 2019 - 2020 MEB eğitim öğretim yılı takvimi...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2019 - 2020 resmi takvimine göre yeni eğitim ve öğretim yılı birinci dönemi 17 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili 18-22 Kasım 2019'da toplam 5 gün olacak.

1. DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

Birinci dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. İkinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.

YARIYIL TATİLİ (SÖMESTR) NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacak. Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün olacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında yaşanacak. 13 Nisan 2020’de ikinci dönem başlayacak.

2020 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığının yeni takvimine göre 2019-2020 eğitim öğretim yılı 19 Haziran 2020'de sona erecek ve 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

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