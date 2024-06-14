Okullarda son ders zili bugün çalıyor

İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenciyle 1.2 milyona yakın öğretmen için eğitim-öğretim yılının son ders zili bugün çalıyor.

2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ders zili 74 bin okulda 11 Eylül 2023'te çaldı. Birinci dönem ara tatili 13-17 Kasım 2023'te, ikinci dönem ara tatili ise 8-12 Nisan'da yapıldı.

DERECELENDİRİLMİŞ SİSTEMLİ KARNELER Milli Eğitim Bakanlığı yeni tasarımlı karnelere, öğrenciye özel detaylı değerlendirmelerin titizlikle yansıtılmasını istedi. REKLAM Okul içi ve okul dışında gerçekleştirilen sosyal etkinliklerde "bilimsel", "kültürel", "sanatsal", "sportif etkinlikler" ve "toplum hizmeti" olmak üzere 5 ana başlıkta değerlendirmeye alınan öğrenciler karnelerinde sosyal etkinlik durumlarını da görebilecek. Öğrencilerin sosyal etkinlikleri, karnelerinde "katılım", "ürün ortaya koyma", "performans gösterme" ve "derece alma" şeklinde 4 ana düzeyde işlenecek. Böylece öğrencilerin sosyal etkinliklere katılım durumları, derecelendirilmiş bir sistemle karnelere yansıtılmış olacak.

4 DERS VE ÜZERİ ZAYIFI OLAN ÖĞRENCİLER SINIF TEKRARI YAPACAK Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in talimatıyla Bakanlık, bu yıl eğitim-öğretim sürecinde hem öğretmen hem de öğrenciler için bir dizi değişikliğe gitti. Mevzuat düzenlemeleriyle liselerde devamsızlık şartları yeniden düzenlendi, sınıf tekrarı yeniden uygulamaya konuldu ve açık öğretime geçişler zorlaştırıldı. Ayrıca, öğrencilerin 50 ortalama ile sınıf geçebilmesine yönelik uygulamaya kademeli uygulanmak üzere son verildi. Bu yıl ilk defa yeni ders ortalaması 50 olan öğrencilerden en fazla 3 dersten başarısız olanlar, sorumlu olarak bir üst sınıfa geçebilecek. Yönetmeliğe göre, 9'uncu sınıflarda 4 ders ve üzeri zayıfı olan öğrenciler, artık sınıf tekrarı yapacak. Ayrıca sınıf geçmede Türkçe baraj puanı 70'e çıkarıldı.