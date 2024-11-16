Olaf Scholz ve Putin görüşmesi: Diplomaside yeni bir adım mı, yatıştırma çabası mı?

Scholz ve Putin arasındaki bu telefon görüşmesi, yaklaşık iki yıllık bir aranın ardından gerçekleşti. 15 Kasım’da yapılan ve bir saat süren görüşmede, Scholz, Putin’e Ukrayna’dan askerlerini çekmesi ve Kiev ile “adil ve kalıcı bir barış” için müzakerelere başlaması çağrısında bulundu. Ancak Kremlin, müzakerelerin “yeni toprak gerçekliklerini” yansıtması gerektiğini vurguladı.

Scholz’un bu görüşmeden önce Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile istişarelerde bulunduğu ve görüşme sonrası da iletişimi sürdüreceği belirtiliyor. Şansölye, Almanya’nın Ukrayna’ya olan desteğinin devam edeceğini vurgularken, Avrupa Birliği’nin Kiev’e olan “sarsılmaz bağlılığını” da yineledi. REKLAM UKRAYNA'NIN TEPKİSİ Ukrayna, Scholz’un bu adımını sert bir şekilde eleştirdi. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Georgiy Tykhy, “Rus diktatörüyle yapılan görüşmeler tek başına adil bir barışa ulaşmak için herhangi bir değer katmaz” açıklamasında bulunarak, somut ve güçlü adımların gerekliliğine dikkat çekti. Kiev yönetimi, Almanya’nın bu görüşme ile Rusya’yı daha fazla taviz vermeye zorlamasını beklerken, Scholz’un yaklaşımını “yetersiz” olarak değerlendirdi.

DİPLOMATİK ÇABALAR VE BATI'NIN TUTUMU Washington, Paris ve Londra, Scholz’un görüşme planından haberdar olsa da, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un çevresine göre bu adım tam anlamıyla koordineli değildi. Batılı liderler arasında, özellikle ABD Başkanı Joe Biden ve Macron, Putin ile doğrudan temastan kaçınmayı tercih ederken, Macaristan Başbakanı Viktor Orban bu tutumun dışında kalıyor. REKLAM Scholz’un diplomatik yaklaşımı, Ukrayna’ya uzun menzilli Taurus füzeleri sağlama taleplerini reddetmesiyle birlikte değerlendirildiğinde, Kiev’in Almanya’ya olan güvenini sarsmış durumda. Scholz, bu tür adımların Rusya ile gerilimi tırmandırabileceği endişesiyle bu talepleri geri çevirdi.

ALMANYA'NIN SAVUNMA POLİTİKALARINDA DÖNÜŞÜM Rusya ile süren savaş, Almanya’yı tarihi bir dönüşüme zorladı. Scholz’un liderliğinde savunma bütçesi büyük oranda artırılırken, ülkenin geniş çapta pasifizmle şekillenen savunma politikaları yeniden tanımlandı. Bunun yanı sıra, Almanya, ABD’nin ardından Ukrayna’ya en büyük askeri yardımı sağlayan ülke konumunda. KÜRESEL JEOPOLİTİK BAĞLAM VE SONUÇLAR Bu gelişmeler, aynı zamanda belirsizliklerle dolu bir küresel jeopolitik bağlamda gerçekleşiyor. Donald Trump’ın ABD’de yeniden seçilmesi, Ukrayna üzerinde Amerikan desteğinin azalabileceği endişelerini artırdı. Trump’ın “Ukrayna savaşını 24 saatte bitirme” vaadi, somut bir plan sunulmaması nedeniyle şüpheyle karşılanıyor.