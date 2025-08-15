Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin Olanlar Oldu filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Olanlar Oldu ne zaman nerede çekildi?

        Olanlar Oldu filminin konusu nedir? Olanlar Oldu oyuncuları kimler?

        Olanlar Oldu filmi, beyaz perdenin ardından 15 Ağustos Cuma akşamı Show TV ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Senaryosunu ünlü komedyen Ata Demirer'in kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda Hakan Algül oturmaktadır. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, Olanlar Oldu filminin konusu ve oyuncularını araştırmaya başladı. Peki, "Olanlar Oldu filminin konusu nedir? Olanlar Oldu oyuncuları kimler?" İşte detaylar...

        Giriş: 15.08.2025 - 18:34 Güncelleme: 15.08.2025 - 18:34
        1

        Olanlar Oldu filmi bu akşam Show TV ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. BKM imzası taşıyan film, 2017 yılında vizyona girdi. Zafer Kaptan'ın hikayesini konu alan Olan Oldu filmi, komedi türünde beyaz perdeye aktarıldı. Peki, "Olanlar Oldu filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Olanlar Oldu ne zaman nerede çekildi?" İşte Olanlar Oldu filminin konusu ve oyuncu kadrosu...

        2

        OLANLAR OLDU KONUSU NEDİR, NEREDE ÇEKİLDİ?

        Çekimleri İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Sığacık'ta gerçekleştirilen Olanlar Oldu filmi konusu şöyle:

        Zafer kaptan (Ata Demirer) Ege kıyısında küçük bir kasabada (Sığacık) tekne turları düzenleyerek geçimini sağlamaktadır. Zafer'in annesi Döndü Hanım da (Ata Demirer) oğlunun bir an önce evlenmesini istemekte, Zafer'in pek de anlaşamadığı Mehtap'ı (Seda Güven) münasip bir gelin adayı olarak düşünmektedir. Ancak, Zafer'in hayatı, tatil için kasabaya gelen ünlü dizi oyuncusu Aslı'yla (Tuvana Türkay) tanışıp âşık olmasıyla değişecektir.

        3

        OLANLAR OLDU OYUNCULARI KİMLER?

        Ata Demirer - Zafer/Döndü

        Tuvana Türkay - Aslı

        Salih Kalyon - İbrahim

        Ülkü Duru - Fahriye

        Derya Alabora - Antula

        Bedir Bedir - Ramazan

        Seda Güven - Mehtap

        Renan Bilek - Ortunç

        Toprak Sergen - Serkay

        Ali Yoğurtçuoğlu - Koray

        Esat Polat Güler - Ahmet

