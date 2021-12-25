Olası Biden-Trump seçimine dair anket açıklandı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

ABD'de seçimlere 2 yıla yakın bir süre olmasına karşın kimin aday olacağı tartışmaları sürüyor.

Eski başkan Donald Trump'ın aday olabileceğinin sinyallerini vermesi sonrası mevcut başkan Joe Biden da 2024 için aday olabileceğini belirtti.

İngiltere merkezli anket şirketi Redfield & Wilton Strategies'in yeni bir anketi, ABD'lilerin yüzde 44'ünün Trump'a ve yüzde 38'inin Biden'a oy vereceğini ve yüzde 12'sinin kime oy vereceklerini bilmediğini söylediğini ortaya koydu.

Trump, bu ayın başlarında yapılan bir önceki Redfield & Wilton anketinden bu yana iki puan kazanırken, Biden'ın desteği aynı kaldı. Trump destekçilerinin yüzde 87'si yeniden Cumhuriyetçi eski başkan için oy kullanacaklarını söylerken, Biden destekçilerinin yüzde 75'i Demokrat'a oy vereceklerini söyledi.

Biden, bu yaz Afganistan'dan çekilmesi kararından bu yana genel olarak anketlerde mücadele ediyor. Bununla birlikte COVID-19, ekonomi, göç ve suçla mücadelesinin de çok takdir toplamaması anketlerde destek oranının yüzde 50'nin altında kalmasına neden oldu.