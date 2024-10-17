Olcay Şahan: Takımın gidişatından memnunum

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Altınordu, şu ana kadar oynadığı 7 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Topladığı 15 puanla 5. sırada yer alan kırmızı-lacivertliler, lider Kastamonuspor’un 1 puan gerisinde bulunuyor. Henüz yenilgisi bulunmayan Altınordu, dış sahada oynadığı 3 maçta galibiyet alamayıp berabere kalırken, iç sahada ise kusursuza yakın performansa imza attı.

"ONLARIN DESTEĞİ TAKIMA POZİTİF ENERJİ VERİYOR"

Altınordu’da Teknik Direktör Olcay Şahan da takımın genel durumuyla alakalı kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Sezon başından beri Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi’nde oynadıkları 4 maçı da kazandıklarını hatırlatan Şahan, "Sahamızda iyi oynuyoruz. Futbolcularım da antrenman yaptıkları sahada maç yapmaya alıştılar. Burada oynadığımız maçlarda yanımızda olan taraftarlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Onların desteği takıma pozitif enerji veriyor" dedi.

"Rakibi iyi analiz ettik"

Deplasmanda oynanacak maç öncesinde rakibi iyi analiz ettiklerini dile getiren Olcay Şahan, "Bu sezon deplasmanlarda oynadığımız maçlardan galibiyetle ayrılamadık. Pazar günkü maça çok iyi hazırlanacağız ve deplasmandan galibiyetle ayrılacağımıza inanıyorum. Rakip takıma baktığım zaman Beşiktaş’ta oynarken abilik yaptığım Beşiktaş’ın genç oyuncuları orada forma giyiyor. Biz de o maça çok iyi hazırlanıp oradan üç puanla ayrılan taraf olmak istiyoruz" diye konuştu.