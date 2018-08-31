Oldham Athletic - Crawley Town rakamlar

İngiltere 2.Lig maçında Oldham Athletic ile Crawley Town, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 17:00. 8 puanlı Oldham Athletic 8. sırada bulunuyor, Crawley Town 7 puana sahip ve 14. sırada. Oldham Athletic son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Crawley Town, son 5 maçında 0 galibiyet, 5 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 395. İddaa'da Oldham Athletic kazanır 1.80, berabere biter 3.10, Crawley Town kazanır 3.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Oldham Athletic son haftadaki Rochdale müsabasında 0-3 kazandı.

Crawley Town ise Chesterfield maçında 1-1 berabere kaldı.

Oldham Athletic, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Oldham Athletic, kendi sahasında 4 gol attı, 3 gol yedi.

Crawley Town, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Crawley Town 1 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

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