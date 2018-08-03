Oldham Athletic - Milton Keynes Dons düellosu

İngiltere 2.Lig heyecanı devam ediyor. Oldham Athletic, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü Milton Keynes Dons takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 17:00. Ev sahibi Oldham Athletic, son 5 maçında 0 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Milton Keynes Dons, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 298. İddaa'da Oldham Athletic kazanır 2.20, berabere biter 3.00, Milton Keynes Dons kazanır 2.40 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Oldham Athletic son hafta oynanan Northampton Town maçında 2-2 berabere kaldı.

Milton Keynes Dons ise Shrewsbury Town karşılaşmasında 0-1 kazandı.

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