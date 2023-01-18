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Öldü düşüncesiyle hastaneye getirildi, hayata tutundu

Kahramanmaraş’ta minibüsle yolculuk yaparken kalp krizi geçirerek hareketsiz kalan ve öldüğü düşünülen şahıs, getirildiği acil serviste yapılan müdahaleyle 20 dakika sonra hayata tutundu

Öldü düşüncesiyle hastaneye getirildi, hayata tutundu
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İHA

Kahramanmaraş’ta minibüsle yolculuk yaparken kalp krizi geçirmesi sonucu hareketsiz kalan ve öldüğü düşünülen şahıs, getirildiği hastanenin acil servisinde yapılan müdahaleyle hayata tutundu. 20 dakikalık süreçte kalbi tekrar çalışan hasta, "Kendime geldiğimde uzayda mıyım" dediğini aktardı.

Olay, 9 Ocak'ta Kahramanmaraş-Türkoğlu arasında yolcu taşıyan minibüste meydana geldi. 54 yaşındaki Hüseyin Açıkgöz, akşam saatlerinde çalıştığı yerde mesaisini tamamlayarak kent merkezinden Türkoğlu ilçesindeki evine gitmek için minibüse bindi. Bir müddet minibüste yolculuk yapan Açıkgöz, aniden fenalaşarak kafasını minibüs şoförünün omzuna düşürdü. Şoför ise rahatsızlanan ardından da kalbi durup vücudu soğumaya başlayan yolcusunu 'öldü' düşüncesi olmasına rağmen zaman kaybetmeden acil servise getirdi. Burada doktorların müdahaleleri sonrası kalbi çalıştırılan hasta, yapılan anjioyla kapalı 5 damarı açılarak sağlığına kavuşturuldu. Yaklaşık 20 dakikalık süreç sonrası hayata dönen Açıkgöz, yaşadıklarını anlattı.

"'ÖLMÜŞ' DEDİKLERİNİ DUYDUM"

Yolculuk yaparken kalp krizi sonucu ölü olduğu düşünülerek hastaneye getirildiğini ifade eden Hüseyin Açıkgöz, "Bir yerde şoför olarak çalışıyordum ve akşam işim bitince eve gitmek için minibüse bindim. Ben minibüsün önünde oturuyordum ve kafam düşmüş şoförün omzuna. Minibüs şoförü beni elleyip vücudumda soğukluk hissedince, 'Bu öldü, ben bunu direkt götüreyim' demiş. Ben de son anda, 'Ölmüş bu' dediklerini duydum, sonrasını hatırlamıyorum. Beni ölü olarak getiriyorlar. Rüya gördüm ya da görmediğimi bilmiyorum. Kendime geldiğimde, ‘Uzayda mıyım yoksa evde miyim' diyordum. 20 dakika ölüp geri dirilmişim. Doktorlarımız beni hayata tutundurdu, çok teşekkür ederim. Ölen bir insanı 20 dakika sonra hayata döndürmek Allah'ın kudretidir. Allah doktorlarımıza güç versin. Hepsine çok teşekkür ederim" dedi.

"HIZLI DAVRANDIĞIMIZ İÇİN BEYNİ ETKİLENMEDİ"

Kalp Damar Cerrahı Doç. Dr. Erdinç Eroğlu ise, “Minibüs şoförümüz erken fark edip vatandaşımızı hastaneye getiriyor. Buraya geldiğinde kalbi durmuş vaziyetteydi. Acil durum uzmanlarımız kalp masajını yaptıktan sonra kalbini çalıştırıyorlar. Biz de acilen anjioya aldığımızda damarlarının tıkalı olduğunu gördük. 5 damarını değiştirdik. Çok şükür ki hızlı davrandığımız için beyni etkilenmemişti. Kısa sürede toparlandı” diye konuştu.

Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Mehmet Acıpayam da, “Erken müdahale edildiği için beyni etkilenmedi. Ameliyattan sonra 9’uncu günümüz ve taburcu edilecek. Böyle durumlarda karşılaşacağımız zaman hızlı müdahaleler ile alacağımız cevaplar çok iyi olacaktır” ifadelerini kullandı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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