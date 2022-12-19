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Haberler Gündem 3. Sayfa Öldürdüğü oğlunun cesedini bavula sığdıramayınca çuvalla kanala attı!
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Öldürdüğü oğlunun cesedini valize sığdıramayınca çuval alıp, sulama kanalına atmış

Adana'da geçtiğimiz yıl babası Mehmet Ertan tarafından öldürülen Ali Ertan cinayetinde, tüyleri diken diken eden ayrıntılar ortaya çıktı. Hazırlanan iddianamede Ertan'ın, dershanede bıçakladığı oğlunun ölmesini beklediği, eniştesi ile cesedi gömmeye karar verdiği ancak toprağın sert olması nedeniyle bundan vazgeçtiği kaydedildi. Kan donduran detaylar bununla da bitmedi. Buna göre cani babanın oğlunun cesedini bavula sığdıramayınca çuvala koyup sulama kanalına attığı ifade edildi

Öldürdüğü oğlunun cesedini bavula sığdıramayınca çuvalla kanala attı!
DHA

Adana'da, geçen yıl sulama kanalında çuval içinde cesedi bulunan ve babası Mehmet Ertan (43) tarafından öldürüldüğü saptanan Ali Ertan (24) cinayetine ilişkin yeni detaylar, iddianameyle ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre Ertan'ın, oğlunu dershanede bıçakladıktan sonra ölmesini beklediği, kanı da deterjanla temizlediği öğrenildi.

Ertan´ın, eniştesi M.Ö. (40) ile cesedi gömmeye karar verip, portakal bahçesinde mezar kazmaya çalıştıkları ancak toprağın sert olması nedeniyle vazgeçerek sulama kanalına attıkları belirtildi.

Mehmet Ertan
Mehmet Ertan

POLİS, AİLESİNDEN ŞÜPHELENDİ

Seyhan ilçesinde sulama kanalında, 11 Kasım 2021´de, uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Ali Ertan´ın, çuval içinde cesedi bulundu. Ertan´ın, boğazı kesilerek öldürülüp, ayaklarına taş bağlanarak suya atıldığı belirlendi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, oğulları için kayıp başvurusunda bulunmayan aileden şüphelendi. Soruşturmayı bu yöne kaydıran cinayet dedektifleri, kendisine ait dershanede matematik öğretmeni olan baba Mehmet Ertan ile anne A. Ertan´ı (45) emniyete götürüp, çapraz sorguya aldı. Mehmet Ertan, sorgusunda, oğlunu boğazından bıçaklayarak öldürdüğünü; eşi A. Ertan, aynı evde nikahsız yaşadığı R.S. (26) ve kız kardeşinin eşi M.Ö. ile cesedi sulama kanalına attıklarını itiraf etti. Bunun üzerine R.S. ile M.Ö. de gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

CİNAYETİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Adana 4´üncü Sulh Ceza Mahkemesi´nde 5 Ocak´ta hakim karşısına çıkan şüphelilerden A. Ertan, R.S. ile M.Ö., `suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme´ suçundan tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. `Altsoydan akrabayı kasten öldürme´ suçundan yargılanan Mehmet Ertan´ın da tutukluluk halinin devamına karar verildi. Cinayetin detayları ise hazırlanan iddianameyle ortaya çıktı.

Ali Ertan
Ali Ertan

BIÇAKLAYIP, ÖLMESİNİ BEKLEMİŞ

Mehmet Ertan´ın cinayet günü uyuşturucu kullandığı, çalışmadığı için tartıştığı oğlu Ali Ertan´ı tanıdığı kebapçıya götürdüğü ve paketçi olarak işe soktuğu belirtildi. Birkaç saat sonra kontrol etmek için yeniden kebapçıya giden Ertan´ın, çalışmak istemediğini söylemesi üzerine tartıştığı oğlunu dershanesine götürdüğü kaydedildi. Ertan´ın, tartışmaya devam ettiği oğlunu sustalı bıçak ile boynundan ağır yaraladığı, kanlar içinde yere yığılmasının ardından da ölmesini beklediği belirtildi. Polis ve sağlık ekiplerine haber vermeyen Ertan´ın, deterjanla yerdeki kanları temizledikten sonra eniştesi M.Ö.'nün yanına gittiği kaydedildi.

CESEDİ VALİZE SIĞDIRAMAMIŞLAR

Mehmet Ertan ile M.Ö.'nün, cesedi bavula koyup, dershaneden çıkarabileceklerine karar verdikleri anlatılan iddianamede; Kıbrıs Caddesi´ndeki iş yerinden valiz satın aldıkları, gömmeye karar vererek Hadırlı Mahallesi'ndeki portakal bahçesinde mezar kazmaya çalıştıkları ancak toprağın sert olması nedeniyle bir süre sonra bundan vazgeçtikleri belirtildi. Yeniden dershaneye dönen şüphelilerin, Ali Ertan'ın cesedini valize sığdırmaya çalıştıkları, ayaklarının dışarıda kalması üzerine bundan da vazgeçip, iş yerinden 3 büyük çuval satın aldıkları kaydedildi. Şüphelilerin, cesedi çuvala koyduktan sonra asri mezarlıktan ağırlık yapması için topladıkları taşları da yanına yerleştirip, dershaneden ayrıldıkları belirtildi.

KANLI KIYAFETLERİNİ YIKAYIP, BIÇAĞI SAKLAMIŞ

İddianamede; evine dönen Mehmet Ertan´ın, olayı eşi A. Ertan´a anlattığı, kanlı kıyafetlerini de R.S.'ye yıkatıp, cinayette kullandığı bıçağı saklattığı anlatıldı. Sabaha karşı uyanan Mehmet ile A. Ertan´ın, dershanedeki cesedi otomobile yükledikten sonra sulama kanalına bırakıp, yeniden eve döndükleri belirtildi. R.S. ise otomobildeki kanlı kilim ile Ali Ertan´ın eşyalarını, evin bahçesinde yaktığı kaydedildi.

Cezaevinde tutuklu bulunan Mehmet Ertan ile tutuksuz yargılanan A. Ertan, R.S. ve M. Ö.'nün, 15 Mart 2023'te yeniden hakim karşısına çıkacağı öğrenildi.

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