Öldüresiye darp edip uçurumdan attılar! Kocaeli'nde, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce dövülüp 70 metrelik uçurumdan atıldığı iddia edilen 52 yaşındaki Ertuğrul P., jandarma ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunup, çıkarıldı. Ertuğrul P., hastanede yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınırken, jandarma olayla ilgili çalışma başlattı. Ertuğrul P.'nin durumunun ciddi olduğu öğrenildi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 22.09.2023 - 08:30 Güncelleme: 22.09.2023 - 09:21 facebook

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