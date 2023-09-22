Öldüresiye darp edip uçurumdan attılar!
Kocaeli'nde, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce dövülüp 70 metrelik uçurumdan atıldığı iddia edilen 52 yaşındaki Ertuğrul P., jandarma ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunup, çıkarıldı. Ertuğrul P., hastanede yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınırken, jandarma olayla ilgili çalışma başlattı. Ertuğrul P.'nin durumunun ciddi olduğu öğrenildi
Kocaeli'nde olay, Derince ilçesine bağlı Taşköprü mevkiinde meydana geldi. Önceki gün akşam saatlerinde bir kişinin dövülüp uçurumdan atıldığı ihbarı üzerine, jandarma ekipleri çalışma başlattı.
ARAMALARA ARA VERİLDİ
DHA'da yer alan habere göre ekipler, zorlu arazi koşullarının olduğu bölgede arama yaptı. Havanın kararmasıyla birlikte aramalara ara verildi.
UÇURUMUN DİBİNDE BULUNDU
Sabah saatlerinde çalışmalar yeniden başladı. Jandarma, 70 metrelik uçurumun dibinde Ertuğrul P.'yi (52) ağır yaralı buldu.
HASTANEYE KALDIRILDI
İtfaiye ve jandarmanın çalışmasıyla Ertuğrul P. bulunduğu yerden çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ertuğrul P., ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Yoğun bakımda tedavi altına alınan Ertuğrul P.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
OLAYIN FAİLLERİ ARANIYOR
Jandarma ekipleri, Ertuğrul P.'yi dövüp uçurumdan attığı iddia edilen kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı.