Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kocaeli'nde öldüresiye darp edip 70 metrelik uçurumdan attılar! - Güncel haberler

        Öldüresiye darp edip uçurumdan attılar!

        Kocaeli'nde, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce dövülüp 70 metrelik uçurumdan atıldığı iddia edilen 52 yaşındaki Ertuğrul P., jandarma ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunup, çıkarıldı. Ertuğrul P., hastanede yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınırken, jandarma olayla ilgili çalışma başlattı. Ertuğrul P.'nin durumunun ciddi olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 08:30 Güncelleme: 22.09.2023 - 09:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Öldüresiye darp edip uçurumdan attılar!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kocaeli'nde olay, Derince ilçesine bağlı Taşköprü mevkiinde meydana geldi. Önceki gün akşam saatlerinde bir kişinin dövülüp uçurumdan atıldığı ihbarı üzerine, jandarma ekipleri çalışma başlattı.

        ARAMALARA ARA VERİLDİ

        DHA'da yer alan habere göre ekipler, zorlu arazi koşullarının olduğu bölgede arama yaptı. Havanın kararmasıyla birlikte aramalara ara verildi.

        UÇURUMUN DİBİNDE BULUNDU

        Sabah saatlerinde çalışmalar yeniden başladı. Jandarma, 70 metrelik uçurumun dibinde Ertuğrul P.'yi (52) ağır yaralı buldu.

        HASTANEYE KALDIRILDI

        İtfaiye ve jandarmanın çalışmasıyla Ertuğrul P. bulunduğu yerden çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ertuğrul P., ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        REKLAM

        HAYATİ TEHLİKESİ VAR

        Yoğun bakımda tedavi altına alınan Ertuğrul P.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        OLAYIN FAİLLERİ ARANIYOR

        Jandarma ekipleri, Ertuğrul P.'yi dövüp uçurumdan attığı iddia edilen kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kocaeli
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Borsa İstanbul endekslerinde değişikliğe gidildi
        Borsa İstanbul endekslerinde değişikliğe gidildi
        İstanbul'da feci kaza: 4 ölü!
        İstanbul'da feci kaza: 4 ölü!
        İşçi alacaklarındaki erime yavaşladı
        İşçi alacaklarındaki erime yavaşladı
        Türkiye'de ilk! Meme kanseri sonrası anne oldu
        Türkiye'de ilk! Meme kanseri sonrası anne oldu
        "Stresli bir süreçti"
        "Stresli bir süreçti"
        Ayasofya Stadı hayali!
        Ayasofya Stadı hayali!
        "Dublör"lü suç örgütü! 23 gözaltı
        "Dublör"lü suç örgütü! 23 gözaltı
        Açıklama geldi! Yağmur yok
        Açıklama geldi! Yağmur yok
        Antarktika'daki deniz buzu seviyesi uzmanları neden endişelendiriyor?
        Antarktika'daki deniz buzu seviyesi uzmanları neden endişelendiriyor?
        Game of Thrones'un yazarından ChatGPT'ye telif hakkı davası
        Game of Thrones'un yazarından ChatGPT'ye telif hakkı davası
        Belçika'da devleşti!
        Belçika'da devleşti!
        Fenerbahçe'den 11'de 11!
        Fenerbahçe'den 11'de 11!
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş sözler!
        Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş sözler!
        Bir bakışta Montella... Gönülleri fethetti!
        Bir bakışta Montella... Gönülleri fethetti!
        Prof. Görür: Yılda 1 cm. batıya kayıyor
        Prof. Görür: Yılda 1 cm. batıya kayıyor
        Ek MTV iptal davasında tarih belli oldu
        Ek MTV iptal davasında tarih belli oldu
        Buse, Dünya Şampiyonu
        Buse, Dünya Şampiyonu
        Kanseri yenen eşini öldüren koca intihar etti
        Kanseri yenen eşini öldüren koca intihar etti