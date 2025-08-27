İstanbul Sultangazi’de, pazar günü Abdullah Azad Kınay (20), annesi Çiğdem Kınay’ı (45) tartışma esnasında başından vurarak öldürdü. Annenin cansız bedeni Adli Tıp Morgu'na kaldırılırken, Azad Kınay olay yerinden kaçtı.

Polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü çalışmalarda Azad Kınay’ın Sakarya’da olduğu bilgisine ulaşıldı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de çalışmalara destek vermesiyle Kınay, 1 adet ruhsatsız tabanca ile birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Daha önceden işlediği suçlardan kaydı bulunan Azat Kınay'ın bir süre önce yaralama suçundan girdiği cezaevinden çıktığı öğrenildi.

SİLAHI GÖRÜNCE ALMAK İSTEMİŞ

Ayrıca Kınay ifadesinde, olayda kullandığı silahı annesinin elinde gördüğünü, bu nedenle tartıştıklarını ve tabancayı elinden almaya çalışırken aralarında arbede çıktığını ve tabancanın ateş aldığını söyledi.

Asayiş Şube Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.