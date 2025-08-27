Ölen annesi beladan korumaya çalışmış!
İstanbul'da, üç gün önce 20 yaşındaki oğlu Abdullah Azad Kınay ile yaşadığı tartışmada başından vurularak yaşamını yitiren 45 yaşındaki anne Çiğdem Kınay'ın, yaralamadan cezaevine giren oğlunu korumak için silahı vermemeye çalıştığı ortaya çıktı
İstanbul Sultangazi’de, pazar günü Abdullah Azad Kınay (20), annesi Çiğdem Kınay’ı (45) tartışma esnasında başından vurarak öldürdü. Annenin cansız bedeni Adli Tıp Morgu'na kaldırılırken, Azad Kınay olay yerinden kaçtı.
SAKARYA'DA YAKALANDI
Polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü çalışmalarda Azad Kınay’ın Sakarya’da olduğu bilgisine ulaşıldı.
GÖZALTINA ALINDI
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de çalışmalara destek vermesiyle Kınay, 1 adet ruhsatsız tabanca ile birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
YARALAMADAN CEZAEVİNE GİRMİŞ
Daha önceden işlediği suçlardan kaydı bulunan Azat Kınay'ın bir süre önce yaralama suçundan girdiği cezaevinden çıktığı öğrenildi.
ANNESİ SİLAHINI SAKLAMIŞ
İddiaya göre şüpheli cezaevine girince annesi evdeki silahı alıp yok etmişti. Şüpheli cezaevinden çıkınca annesine sürekli silahını sordu annesi vermedi.
SİLAHI GÖRÜNCE ALMAK İSTEMİŞ
Ayrıca Kınay ifadesinde, olayda kullandığı silahı annesinin elinde gördüğünü, bu nedenle tartıştıklarını ve tabancayı elinden almaya çalışırken aralarında arbede çıktığını ve tabancanın ateş aldığını söyledi.
Asayiş Şube Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.